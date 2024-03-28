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A Milli Takım, 932 gün sonra aynı kabusu yaşadı!

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#Milli Takım#Avusturya#Montella
A Milli Takım, 932 gün sonra aynı kabusu yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 07:07

A Milli Takım 101 yıllık tarihinde 3. kez 6-1 yenilirken, Viyana’daki skor 5 ve üzeri farkla kaybedilen 15. maç olarak Türk Milli Takımı’nın tarihine yazıldı.

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A Milli Takımımız, Vincenzo Montella yönetiminde ilk yenilgisini aldığı Macaristan maçının ardından Avusturya’ya karşı tarihe geçen bir mağlubiyet yaşadı. Öyle ki Ay yıldızlılar 7 Eylül 2021’de Hollanda’ya 6-1 kaybeden karşılaşmadan tam 932 gün sonra kalesinde 6 gol birden gördü.

SON 2 KARŞILAŞMADA GOLCÜLER SUSKUN

· Yine Avusturya’ya karşı alınan sonuç Türk Milli Takımı’nın tarihine 5 ve üzeri farkla kaybedilen 15. maç olarak kaydedildi.

· A Milli Takım 101 yıllık tarihinde resmi ve özel oynadığı toplam 624 karşılaşmada 3. kez 6-1’lik skorla mağlup oldu.

· Türk Milli Takımı’nın forvetlerinin son 2 maçta suskun kalması da dikkat çekti. Avusturya karşısında Ay yıldızlı ekibimizin tek sayısını Hakan Çalhanoğlu kaydederken Milli Takım’ın son 3 golü de penaltıdan geldi.

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DEVRE BAŞLARINDA ŞOK GOLLER YENDİ

Milli takım ayrıca 2 hazırlık maçında da 2. yarının ilk dakikalarında kalesini gole kapatamadı. Macaristan maçının 47’nci dakikasında penaltı golüne engel olamayan Ay yıldızlılar Avusturya önünde 2. dakikada yediği gole yanıt verse de ilk yarının sonu ve ikinci yarının ilk dakikalarında yediği gollerin ardından oyundan düştü.

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#Milli Takım#Avusturya#Montella

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