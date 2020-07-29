A Milli Kadın Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı! Survivor Aycan Yanaç davet edilmedi...

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Kadın Futbol Takımı kampına davet edilen futbolcuların 14 Ağustos Cuma günü saat 17.00’de toplanacağı belirtildi.

Millilerin hazırlık kampı aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:



Kaleciler: Handan Kurğa (Konak Belediye Spor), Ezgi Çağlar (Alg Spor), Gülbahar Çelikçi (Boyabat Çeltik Spor), Gülsüm Tunç (1207 Antalyaspor Kadın Fk), Sude Nur Sözüdoğru (Horozkent Spor), Zuhal Ezer (Kemer Futbol Kulübü), Büşra Atalay (Pendik Çamlık Spor)



Defans: Kezban Tağ (Alg Spor), Havane Dilbe (Horozkent Spor), Eda Karataş (Ataşehir Belediye Spor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş A.Ş.), Sema Polat (Fomget Gençlik Ve Spor), Dilan Taşkın (Sv Horn)



Orta Saha: Sümeyra Kıvanç (Konak Belediye Spor), Şehriban Dülek (Pendik Çamlık Spor), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediye Spor), İlayda Civelek (Ataşehir Belediye Spor), Zeynep Gamze Koçer (Beşiktaş A.Ş.), İrem Eren (Beşiktaş A.Ş.), Tuğba Karataş Çakı (Fomget Gençlik Ve Spor), Başak İçinözbebek (Kdz. Ereğli Belediye Spor), Neslihan Aktaş (Bsc Old Boys), Büşra Kuru (Ffc Nıederkırchen), Ecem Cumert (Msv Duısburg), Eda Ceren Gören (Ffc Recklınghausen), Ayşe Demirci (Gardner Webb University)



Forvet: Esra Manya (Hakkarigücü Spor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediye Spor), Başak Gündoğdu (Beşiktaş A.Ş.), Gizem Kılıç (Vfl Bochum 1848)



Futbol Gelişim Direktörü: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası

SURVIVOR AYCAN YANAÇ NE DEMİŞTİ?

Survivor Aycan Yanaç, Necla Güngör'ün milli takımda kaldığı süre boyunca kendisine gelecek milli takım tekliflerini kabul etmeyeceğini dile getirmiş ve "Necla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem. Necla hocanın kafasında kurup böyle bir konuşma yapması beni gerçekten üzdü. Böyle bir şey olsa Almanya'da milli takım hocası benimle gurur duyar ve desteklerdi" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya'da Frensdorf kadın futbol takımında forma giyen Yanaç, Güngör'ü yalancı olmakla suçlamıştı.

"Survivor ve milli takım arasında bir seçim yapmam gerekse tabii ki milli takımı seçerdim. Survivor yokken benim hayatımda futbol vardı. Tamam Survivor'a gittim ve elendim benim hayatımda hala futbol var."

Güngör ile herhangi bir görüşmesinin olmadığını vurgulayan futbolcu, "Benim Necla hocayla görüşmem bile olmadı. Kaç yaşına gelmişsin, milli takımın başında bir antrenörüsün, böyle bir yalanı nasıl söylersin sen? Ben bunu duyduktan sona gerçekten şok oldum çünkü Necla hocayla gerçekten hiçbir konuşmam olmadı. Hatta hala da böyle bir konuşma yapmadık" sözlerini kullanmıştı.

SURVIVOR ÖNCESİ MİLLİ TAKIMDAYDI

Survivor öncesi de milli takımda yer alan Aycan Yanaç, geçen sene ağustos sonu eylül başı toplanan kadroda yer almıştı. Ekimdeki kadroda yer almamış ama kasımdaki kadroda kendine yine yer bulmuştu.

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