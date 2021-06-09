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EURO2020
MARIENFELD / DHA
Haber Giriş: 09.06.2021 - 14:30 | Son Güncelleme:

A Milli Futbol Takımımız'ın Almanya kampı tamamladı, istikamet Roma

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A Milli Futbol Takımımız'ın Almanya kampı tamamladı, istikamet Roma

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Almanya’da yaptığı kampı bu sabahki antrenmanla tamamladı.

Almanya’nın Harsewinkel kentindeki Hotel Klosterpforte’de konaklayan Ay-Yıldızlılar, son çalışmasını da buradaki sahada yaptı. Basına kapalı olan çalışmaya tüm takım katıldı.

A Milliler bugün saat 15.00’te THY’ye ait özel uçakla Roma’ya gidecek ve EURO 2020’nin açılışında oynayacağı İtalya maçı için kamp yapacağı otele yerleşecek.

A Milli Futbol Takımımızın Almanya kampı tamamladı, istikamet Roma

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