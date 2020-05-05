8 iddaa kuponu ile toplamda 27.042 TL kazandı! %100 kazanç...

Bu bir ilandır

Futbola verilen "koronavirüs" arası büyük ligleri adeta taca attı ancak iddaa'da TEK MAÇ olarak bültende yer alan Belarus ile birlikte Türkmenistan, Nikaragua, Tayvan'da heyecan devam ediyor.

Son olarak sizlere "Masa Tenisi" maçlarına yoğunlaşan ve 3 iddaa kuponu ile 4.250 TL kazanan "kemalcorek" adlı kullanıcıdan bahsetmiştik.

O kuponların hikayesine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...

8 İDDAA KUPONU İLE TOPLAMDA 27.042 TL KAZANDI!

Belarus Ligi'nde TEK MAÇ fırsatı her hafta sonu sizlerle... Türkmenistan ve Tayvan'da liglere ara yok... Nikaragua'da ise sezonun final maçlarına geldik...

"%100 Kazanç" kullanıcı adıyla Misli Cafe'de yerini alan bir üye, "sistemli" kazanç nasıl olur herkese gösterdi!

VARAN 1! "Sistem 6-7-8" oynadı, hiç fire vermedi! Rukh Brest'in 90+1'deki golüyle 2.033 TL kazandı. Aynı kuponu 4 misli oynadı, kazancını 8.133 TL'ye katladı!

VARAN 2! Maç sayısını arttırdı, "Sistem 9-10-11" oynadı, tek maçta fire verdi! Orsha ile Smorgon'un kapışmasına "2.5 ÜST" dedi, 0-0 bitti ancak Masaya'nın Jalapa'ya 89'da attığı golle 2.385 TL kazandı. Aynı kuponu 2 misli oynadı, kazancını 4.770 TL'ye katladı!

VARAN 3! "Sistem 10-11-12" oynadı, yine tek maçta fire verdi! Hang Yuen ile Ming Chuan'ın karşılıklı gol atamadı ancak kalesinde 6 gol gören Red Lions, Taipower'a karşılık verince 6.681 TL kazandı!

VARAN 4! Aynı kuponda 1 maçı "2.5 ÜST" yerine "KG VAR" yaptı, her iki tercih de kazanınca son "sistemli" kuponla da 7.457 TL daha kazandı!

İşte o efsane kupon...





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