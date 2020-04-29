3 iddaa kuponu ile 4.250 TL kazandı! Futbolu bırak, masa tenisine bak...

Bu bir ilandır

Corona virüs nedeniyle Avrupa'da futbola sadece Belarus devam ederken, Asya'da ise Tayvan, Tacikistan ve Türkmenistan'da heyecan sürüyor.

Söz konusu hafta içi olduğunda ise iddaa oyuncuları "Masa Tenisi" ile kazancına kazanç katıyor!

8 kuponla 66.728 TL kazanan Misli.com üyesinin hikayesine aşağıdaki haberden bir göz atın...

3 İDDAA "MASA TENİSİ" KUPONU İLE 4.250 TL KAZANDI!

Misli miktarını yüksek tutup tam 66.728 TL kazanan "csknmhtp" sonrası bu sefer de "kemalcorek" radarımıza takıldı.

VARAN 1! 4 maça 500 TL oynadı, "Masa Tenisi" kuponuyla 2.549 TL kazandı!

VARAN 2! "Masa Tenisi" maçları 10-15 dakika içerisinde sonuçlanabiliyor. İlk kazanç sonrası hevesi artan "kemalcorek", 3 maçlık bir diğer kuponda ise 200 TL ile 629 TL daha kazandı!

VARAN 3! Önceki kupona bir maç daha ekledi, yine 200 TL oynadı ve bu sefer de 1.070 TL kazandı!

3 kuponla toplam 4.250 TL kazanan "kemalcorek" işin sadece futbolda bitmediğini, "Masa Tenisi" ile de misli misli kazanabileceğimizi bizlere bir kez daha gösterdi...

Misli.com'da oynadılar, kazandılar! Tam listeyi görmek için tıklayın...





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