MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri3 iddaa kuponu ile 4.250 TL kazandı! Futbolu bırak, masa tenisine bak...
GeriFutbol 3 iddaa kuponu ile 4.250 TL kazandı! Futbolu bırak, masa tenisine bak...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.04.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

3 iddaa kuponu ile 4.250 TL kazandı! Futbolu bırak, masa tenisine bak...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3 iddaa kuponu ile 4.250 TL kazandı! Futbolu bırak, masa tenisine bak...
Abone Olgoogle-news

Misli.com'un sosyal bahis paylaşım platformu Misli Cafe'de yüksek kazanç elde eden iddaaseverler radarımıza takılmaya, futbolun koronavirüs arasında olduğu şu günlerde masa tenisi ilaç olmaya devam ediyor. 3 kuponla 4.250 TL kazanan kemalcorek'in başarısına göz atalım...

Bu bir ilandır

Corona virüs nedeniyle Avrupa'da futbola sadece Belarus devam ederken, Asya'da ise Tayvan, Tacikistan ve Türkmenistan'da heyecan sürüyor.

Söz konusu hafta içi olduğunda ise iddaa oyuncuları "Masa Tenisi" ile kazancına kazanç katıyor!

8 kuponla 66.728 TL kazanan Misli.com üyesinin hikayesine aşağıdaki haberden bir göz atın...

8 kuponla Misli Cafede 66.728 TL kazandı
8 kuponla Misli Cafe'de 66.728 TL kazandı!

3 İDDAA "MASA TENİSİ" KUPONU İLE 4.250 TL KAZANDI!

Misli miktarını yüksek tutup tam 66.728 TL kazanan "csknmhtp" sonrası bu sefer de "kemalcorek" radarımıza takıldı.

VARAN 1! 4 maça 500 TL oynadı, "Masa Tenisi" kuponuyla 2.549 TL kazandı!

3 iddaa kuponu ile 4.250 TL kazandı Futbolu bırak, masa tenisine bak...

VARAN 2! "Masa Tenisi" maçları 10-15 dakika içerisinde sonuçlanabiliyor. İlk kazanç sonrası hevesi artan "kemalcorek", 3 maçlık bir diğer kuponda ise 200 TL ile 629 TL daha kazandı!

3 iddaa kuponu ile 4.250 TL kazandı Futbolu bırak, masa tenisine bak...

VARAN 3! Önceki kupona bir maç daha ekledi, yine 200 TL oynadı ve bu sefer de 1.070 TL kazandı!

3 iddaa kuponu ile 4.250 TL kazandı Futbolu bırak, masa tenisine bak...

3 kuponla toplam 4.250 TL kazanan "kemalcorek" işin sadece futbolda bitmediğini, "Masa Tenisi" ile de misli misli kazanabileceğimizi bizlere bir kez daha gösterdi...

Misli.com'da oynadılar, kazandılar! Tam listeyi görmek için tıklayın... 

3 iddaa kuponu ile 4.250 TL kazandı Futbolu bırak, masa tenisine bak...

Süper Piyango biletinizi almak için hemen buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle