8 iddaa kuponu ile Misli Cafe'de 66 bin 728 TL kazandı! "Futbol" maçlarıyla değil...

Bu bir ilandır

Koronavirüs salgını futbola ciddi darbe vurdu, iddaa bültenine sadece Nikaragua, Belarus gibi çok aşina olmadığımız ligler ile hazırlık maçları alınıyor ama "Masa Tenisi" ile iddaa'da kazanmaya devam eden bir Misli.com üyesi var!

Futboldaki hazırlık maçlarına iddaa oynayıp, 5 TL ile 2 bin 819 TL kazanan üyemizin hikayesine aşağıdaki haberimizden göz atabilirsiniz...

8 İDDAA KUPONU İLE 66 BİN 728 TL KAZANDI!

Corona virüs futbolda majör liglere kepenk indirtti ama "Masa Tenisi" artık iddaa bülteninde yer almaya başladı.

Rusya ve Ukrayna'da çeşitli turnuvalar oynanırken siz de iddaa keyfinize Misli.com'un "Masa Tenisi" bölümünde de devam edebiliyorsunuz.

Bu keyfi kazanca dönüştüren isimlerden biri de misli misli iddaa kuponları oynayıp tam 66 bin 728 TL kazanmayı başardı!

VARAN 1! 3 maçlık "Masa Tenisi" kuponu yaptı ve 2.000 misli oynadı, 5 ayrı kuponla 50 bin TL'den fazla kazandı!

VARAN 2! "Masa Tenisi" maçları "CANLI" oynanmaya başladı, fırsatı kaçırmadı! 2.000 misli oynadı 3 bin TL daha kazandı...

VARAN 3! Kazandıklarıyla Misli.com'da dikkatleri üzerine çekmeye başladı! 2.000 misli oynadı, hem 10 bin 509 TL daha kazandı hem de kazandırdı...

csknmhtp'nin tüm kuponlarına ulaşmak için buraya tıklayınız!





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!