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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2020 - 17:15,Son Güncelleme:/

Misli.com'da 5 TL ile 2 bin 819 TL kazandı! Sistemli iddaa kuponu...

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Misli.com'da 5 TL ile 2 bin 819 TL kazandı! Sistemli iddaa kuponu...
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Corona virüsü nedeniyle büyük ligler ertelendi, dünya genelinde ise İsveç, Rusya gibi ülkelerde hazırlık maçları oynanıyor. Misli.com'da sistemli iddaa kuponu yapan bir üye, 5 TL ile 2 bin 819 TL kazandı! İşte detaylar...

Bu bir ilandır

Dünya genelinde corona virüsü nedeniyle hemen hemen her ülkede, her ligde futbola ara verilmiş durumda ancak Rusya, İsveç gibi ülkelerde hazırlık maçları seyircisiz bir şekilde oynanmaya devam ediyor.

Bunu fırsat bilen bir Misli.com üyesi, bültenden gözüne 4 maç kestirdi, "Sistem 3-4" oynadı ve tüm maçları bilerek 5 TL'ye 2 bin 819 TL kazandı!

İşte o maçlar...

Sandsbro AIK 3:1 Ingelstads IK

FC Odintsovo 0:3 Torpedo Zhavoronki

Skegrie BK 0:3 Uppakra IF

Aby IF 2:0 IK Sleipner

İşte kazanan kupon...

Misli.comda 5 TL ile 2 bin 819 TL kazandı Sistemli iddaa kuponu...

Misli.comda 5 TL ile 2 bin 819 TL kazandı Sistemli iddaa kuponu...

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

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