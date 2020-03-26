Misli.com'da 5 TL ile 2 bin 819 TL kazandı! Sistemli iddaa kuponu...
Corona virüsü nedeniyle büyük ligler ertelendi, dünya genelinde ise İsveç, Rusya gibi ülkelerde hazırlık maçları oynanıyor. Misli.com'da sistemli iddaa kuponu yapan bir üye, 5 TL ile 2 bin 819 TL kazandı! İşte detaylar...
Bu bir ilandır
Dünya genelinde corona virüsü nedeniyle hemen hemen her ülkede, her ligde futbola ara verilmiş durumda ancak Rusya, İsveç gibi ülkelerde hazırlık maçları seyircisiz bir şekilde oynanmaya devam ediyor.
Bunu fırsat bilen bir Misli.com üyesi, bültenden gözüne 4 maç kestirdi, "Sistem 3-4" oynadı ve tüm maçları bilerek 5 TL'ye 2 bin 819 TL kazandı!
İşte o maçlar...
Sandsbro AIK 3:1 Ingelstads IK
FC Odintsovo 0:3 Torpedo Zhavoronki
Skegrie BK 0:3 Uppakra IF
Aby IF 2:0 IK Sleipner
İşte kazanan kupon...
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