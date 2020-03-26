Misli.com'da 5 TL ile 2 bin 819 TL kazandı! Sistemli iddaa kuponu...

Bu bir ilandır

Dünya genelinde corona virüsü nedeniyle hemen hemen her ülkede, her ligde futbola ara verilmiş durumda ancak Rusya, İsveç gibi ülkelerde hazırlık maçları seyircisiz bir şekilde oynanmaya devam ediyor.

Bunu fırsat bilen bir Misli.com üyesi, bültenden gözüne 4 maç kestirdi, "Sistem 3-4" oynadı ve tüm maçları bilerek 5 TL'ye 2 bin 819 TL kazandı!

İşte o maçlar...

Sandsbro AIK 3:1 Ingelstads IK

FC Odintsovo 0:3 Torpedo Zhavoronki

Skegrie BK 0:3 Uppakra IF

Aby IF 2:0 IK Sleipner

İşte kazanan kupon...





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