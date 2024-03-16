7 gollü maçta Harry Kane rekor kırdı, Bayern Münih darmadağın etti! Sacha Boey ve Kim Min-Jae...

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Bayern Münih, Busdesliga'nın 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Darmstadt'ı 5-2 yendi ve ligdeki galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Bayern Münih'in galibiyet gollerini 36 ve 64. dakikalarda Jamal Musiala, 45+1. dakikada Harry Kane, 74. dakikada Serge Snabry ve 90+3. dakikada Mathys Tel kaydetti.

Ev sahibi Darmstadt'ın golleri ise 28. dakikada Tim Skarke ve 90+5. dakikada Oscar Vilhelmsson'dan geldi.

Bu sonuçla ligde puanını 60'a çıkaran Bayern Münih, maç fazlasıyla lider Bayer Leverkusen'in 7 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

SV Darmstadt 98 ise 13 puanla ligin son sırasında yer aldı.

HARRY KANE'DEN REKOR

İngiliz golcü Harry Kane, Almanya'daki ilk sezonunda bir rekora imza attı.

Harry Kane, attığı 31 golle Bundesliga'daki ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu.

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TALİHSİZ SAKATLIK

Maçta harika bir oyun sergileyen Harry Kane, Jamal Musiala'nın direkten dönen şutunu tamamlamak isterken sakatlandı.

Topa yetişmeye çalışan İngiliz golcü, ayağını direğe çarparken ağların yandan yırtılmasına neden oldu.

Oyuna devam edemeyen Harry Kane'in yerine Eric Maxim Choupo-Moting dahil oldu.

SÜRE ALAMADILAR

Müsabakaya yedek başlayan Sacha Boey ve Kim Min-Jae, bu karşılaşmada süre almadı.

Devre arası transfer döneminde rekor bonservisle Bayern'in yolunu tutan Sacha Boey, yalnızca 2 maçta 109 dakika görev alabildi.