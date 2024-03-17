×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

7 gollü Kasımpaşa - Galatasaray maçında 2 penaltı beklentisi ve kırmızı kart itirazı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Kasımpaşa#Galatasaray
7 gollü Kasımpaşa - Galatasaray maçında 2 penaltı beklentisi ve kırmızı kart itirazı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 18:26

Süper Lig'in 30. haftasında gol düellosuna dönüşen maçta Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederken karşılaşmada 3 penaltı pozisyonu yaşandı. Her iki takımın da penaltı beklediği pozisyonlar sonrası devam kararı çıkarken Galatasaray'ın kazandığı penaltıda çıkan kırmızı kart sonrası ev sahibi takım oyuncuları uzun süre itiraz etti.

Haberin Devamı

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray, maçın hemen başlarında bir pozisyonda penaltı bekledi.

Müsabakanın 10. dakikasında Kasımpaşa ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası top Gökhan'dan döndü.

Sarı kırmızılı oyuncular penaltı itirazında bulunurken kakem Atilla Karaoğlan oyuna devam etti. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan, devam kararında kaldı.

7 gollü Kasımpaşa - Galatasaray maçında 2 penaltı beklentisi ve kırmızı kart itirazı

KASIMPAŞA PENALTI BEKLEDİ

Mücadelenin 69. dakikasında ev sahibi Kasımpaşa bu kez penaltı bekledi.

Savunma arkasına atılan topta Nuno da Costa, kaleci Fernando Muslera'dan sıyrıldı ancak açısını kaybetti. Da Costa, pasını penaltı noktası civarına çevirdi. Mortadha Ben Ouanes topa vurduktan sonra yerde kaldı.

Haberin Devamı

Ben Ouanes, yerde kaldığı pozisyonun ardından Kasımpaşalı futbolcular penaltı itirazında bulundu.

Atilla Karaoğlan, sakatlıklar nedeniyle bir süre oyunu başlatmazken VAR hakemi Bülent Birincioğlu'ndan da izleme uyarısı gelmedi.

7 gollü Kasımpaşa - Galatasaray maçında 2 penaltı beklentisi ve kırmızı kart itirazı

KIRMIZI KART POZİYONU

Galatasaray, maçın son anların Zaha'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanırken Kasımpaşalı oyuncu Claudio Winck 79. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu pozisyonun ardından Kasımpaşalı oyuncular hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterirken Claudio Winck uzun süre itiraz etti.

Karar değişmezken Kasımpaşa kalan süreyi 10 kişi tamamlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Kasımpaşa#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!