7 gollü Kasımpaşa - Galatasaray maçında 2 penaltı beklentisi ve kırmızı kart itirazı

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Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray, maçın hemen başlarında bir pozisyonda penaltı bekledi.

Müsabakanın 10. dakikasında Kasımpaşa ceza sahası içinde yaşanan pozisyon sonrası top Gökhan'dan döndü.

Sarı kırmızılı oyuncular penaltı itirazında bulunurken kakem Atilla Karaoğlan oyuna devam etti. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan, devam kararında kaldı.

KASIMPAŞA PENALTI BEKLEDİ

Mücadelenin 69. dakikasında ev sahibi Kasımpaşa bu kez penaltı bekledi.

Savunma arkasına atılan topta Nuno da Costa, kaleci Fernando Muslera'dan sıyrıldı ancak açısını kaybetti. Da Costa, pasını penaltı noktası civarına çevirdi. Mortadha Ben Ouanes topa vurduktan sonra yerde kaldı.

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Ben Ouanes, yerde kaldığı pozisyonun ardından Kasımpaşalı futbolcular penaltı itirazında bulundu.

Atilla Karaoğlan, sakatlıklar nedeniyle bir süre oyunu başlatmazken VAR hakemi Bülent Birincioğlu'ndan da izleme uyarısı gelmedi.

KIRMIZI KART POZİYONU

Galatasaray, maçın son anların Zaha'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanırken Kasımpaşalı oyuncu Claudio Winck 79. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu pozisyonun ardından Kasımpaşalı oyuncular hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterirken Claudio Winck uzun süre itiraz etti.

Karar değişmezken Kasımpaşa kalan süreyi 10 kişi tamamlandı.