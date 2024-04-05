7 gollü Chelsea - Manchester United düellosunda çılgın geri dönüş! Altay Bayındır...

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Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea'nin Manchester United'ı konuk ettiği karşılaşmada tam bir gol düellosu yaşandı.

Stamford Bridge'de oynanan maçta 2-0 öne geçen Chelsea, skoru koruyamadı ve 3-2 geriye düştü. Müsabakanın son anlarında Manchester United kalesini abluka altına alan Chelsea, 3-2'den geri dönerek karşılaşmayı 4-3'lük skorla kazandı.

COLE PALMER HAT-TRİCK YAPTI

Chelsea'nin gollerini 4. dakikada Conor Gallaghe ve 17, 90+10, ve 90+11. dakikalarda Cole Palmer kaydetti. Cole Palmer, Manchester karşında hat-trick yaparken iki golü penaltıdan kaydetti.

Manchester United'ın gollerini ise 34 ve 67. dakikalarda Alejandro Garnacho ve 39. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

Manchester United'da milli file bekçisi Altay Bayındır kadroda yer almadı.

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MANU, LİDERİ KONUK EDECEK

Bu galibiyetle puanını 43'e yükselten Chelsea, 10. sıraya yükseldi. Manchester United ise 48 puanla 6. sırada kaldı.

Chelsea, Premier Lig'in 31. haftasında Sheffield United deplasmanına gidecek. Manchester United ise sahasında Liverpool ile karşılaşacak