Mac Allister yıldızlaştı, Liverpool zirveyi bırakmadı! 7 gol katkısı...

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İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında lider Liverpool, lig sonuncusu Sheffield United'ı konuk etti.

Anfield'da oynanan maçta Liverpool; 17. dakikada Darwin Nunez, 76. dakikada Alexis Mac Allister ve 90. dakikada Cody Gakpo'nun golleriyle kazandı.

Sheffield United'ın tek golünü ise 58. dakikada Conor Bradley kendi kalesine attı.

Liverpool'da harika bir gole imza atan Alexis Mac Allister, son 6 maçta 3 gol atıp 4 de asist katkısı yaptı.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında hata yapmayan Liverpool, puanını 70 yaparak haftayı lider kapattı.

Sahadan puansız ayrılan Sheffield United ise 15 puanla son sırada kaldı.

Liverpool, Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United'a konuk olacak.