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60 yıllık TRT tarihinde bir ilk! Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz yayınlanacak

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#Futbol#Şampiyonlar Ligi#Avrupa Ligi
60 yıllık TRT tarihinde bir ilk Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz yayınlanacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 07:00

UEFA’nın düzenlediği kupaların yayın haklarının el değiştirmesi spor yayıncılığında yeni bir dönemi başlatacak. 1974-94 yılları arasında da Avrupa kupalarının yayın haklarını elinde bulunduran ancak bazı maçları ekrana getiren TRT, 60 yıllık tarihinde ilk kez karşılaşmaların tümünü futbolseverlerle buluşturacak. Maçlar, TRT 1 ve TRT Spor’un yanı sıra dijital platform Tabii’den yayınlanacak.

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TRT, önceki gün sürpriz bir açıklama yaparak, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın haklarını aldığını duyurdu. 2024-25 sezonundan itibaren geçerli olacak anlaşmaya göre 3 kupada oynanacak karşılaşmalar, TRT kanalları ve TRT’nin dijital platformu Tabii’den yayınlanacak. Bu anlaşmanın futbolseverler açısından en sevindirici yönü, Türk takımlarının yapacağı tüm maçların TRT 1 ve TRT Spor’dan şifresiz olarak ekranlara getirilecek olması. UEFA’nın organize ettiği 3 kupadaki tüm maçların TRT’den yayınlanacak olması, 60 yıllık kurumun tarihinde bir ilk.

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TÜM MAÇLARI YAYINLAYABiLECEK 

TRT, 1974-1994 yılları arasında, eski adları Şampiyon Kulüpler Kupası, Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası olan 3 kupadaki maçların yayın haklarını alıyor ancak aralarında seçme yaparak ekrana getiriyordu (günümüz teknolojisinde hepsini yayınlaması mümkün). O dönemde bu haklar EBU’dan (Avrupa Yayın Birliği) alınıyordu. 1994’ten itibaren Şampiyon Ligi’nin yayın haklarını özel kanallara giderken, TRT 2004’e kadar diğer iki kupada özel kanalların tercih etmediği maçları yayınladı.

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2004-15 ARASI AVRUPA’DA YOKTU

2004-2015 yılları arası Avrupa kupalarındaki maçları hiç yayınlamayan TRT, 2015’te Tivibu ile ortaklaşa olarak, UEFA’nın o dönem düzenlediği Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ni ekrana getirdi. TRT’nin Avrupa kupalarının yayın haklarını satın alması, “Süper Lig yayın ihalesine de mi girecek?” sorusunu akıllara getirdi. Süper Lig’in yayın ihalesi için şartname alma süreci geçtiğimiz günlerde başladı.

GENELDE ŞiFRELi YAYINLANIYOR

Dünyada futbol maçları genelde şifreli kanallardan yayınlanırken, Arjantin, Brezilya, Belçika, Hollanda, Hırvatistan, Yunanistan, İrlanda, Portekiz, İsveç ve birkaç küçük ülkede şifresiz olarak ekrana getiriliyor.

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#Futbol#Şampiyonlar Ligi#Avrupa Ligi

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