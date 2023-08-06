6 Şubat depreminin 90. saat mucizesi Hilal Bilge, Galatasaraylı futbolcularla buluştu! Derya Balta'dan duygusal paylaşım...

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6 Şubat depreminin 90. saatinde Hatay'da enkaz altından kurtarılan 10 yaşındaki Hilal Bilge, felaketin simge isimlerinden olmuştu. Beton bloğun altında kalan sol kolu kesilerek depremden kurtulan mucize çocuk Hilal'in tedavisi İstanbul'da gerçekleştirilmiş ve sağlığına kavuşmuştu.

Galatasaraylı eski futbolcu ve U19 takımı teknik direktörü Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, depremde ailesini kaybeden minik kıza sahip çıkmış ve sık sık Hilal'i ziyarete giderek durumuyla ilgili paylaşımlar yapmıştı.

ANNESİ, BABASI, 3 KARDEŞİ VE 70'E YAKIN AKRABASI HAYATLARINI KAYBETTİ

Hatay'da enkaz altından çıkarılan Hilal Bilge'nin annesi, babası ve 3 kardeşinin deprem sırasında kaçmaya çalışırken merdiven boşluğunda enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdikleri belirlenmişti. Hilal'in 70'e yakın akrabası da depremde hayatlarını kaybetti.

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GALATASARAYLI FUTBOLCULARLA BULUŞTU

Hilal Bilge, Derya Balta ile birlikte dün Florya'ya giderek Galatasaraylı futbolcularl buluştu. Mutluluğu yüzünden okunan 10 yaşındaki Hilal, teknik direktör Okan Buruk ve hemen hemen tüm futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray takımı, Hilal'in formasını imzalamayı da ihmal etmedi.

Derya Balta, Hilal'in Florya'de geçirdiği günle ilgili; "Hep bugün için iyileşmek istedik. Çok bekledik bugünü. Galatasaray kocaman bir aile, bunu Hiloş çok yakından gördü. Tüm tesis çalışanları, futbolcu abileri, hocaları herkes kocaman sardı fındığımızı." paylaşımını yaptı.

HATAYI BOYUNCA MADDİ-MANEVİ YANINDA OLACAK

Derya Balta, 13 Şubat'ta başladığı paylaşımlarda Hilal'in kendisini arayıp 'Haydi gel' demesiyle hemen hastaneye koştuğunu söylemiş ve minik kızın hayatı boyunca maddi-manevi her şeyiyle ilgileneceğini açıklamıştı.

Derya Balta o dönem şu açıklamayı yapmıştı:

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"Tüm depremzedelerimiz için sabah akşam dua ediyorum. Hilal benim için çok özel, çok güzel bir bağ kurduk. Ama sadece Hilal değil, ilgilenmeye çalıştığım çok yavrumuz var. Allah'ım yardım et. Canla başla yara sarmaya çalışan, duasını eksik etmeyen herkesin yardımcısı olsun Rabbim"