6 sakat isim döndü, Fenerbahçe rahatladı! Becao hariç ideal 11...

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Beşiktaş derbi öncesi sakatlıklarla nedeniyle büyük sıkıntı yaşarken benzer süreç nedeniyle Pendik maçı sonrası büyük yara alan Fenerbahçe ise ideale yakın kadrosu ile dev maçta sahada olacak.

Orta sahadaki kriz Fred’in dönüşü ile giderilirken, özellikle stoperdeki sakatlıklar nedeniyle bu bölgede asıl mevkilerinin dışındaki isimleri oynatmak zorunda kalan sarı lacivertliler Alexander Djiku’nun dönüşüyle birlikte rahat nefes alacak.

Fenerbahçe’de yarınki maçta Samet ile birlikte Ganalı stoper savunmanın göbeğinde yer alacak. Sağ bekte Osayi-Samuel, solda ise Ferdi oynayacak. Bu zorlu süreçte sol bekten stopere çekilen Jayden Oosterwolde her iki bölgeye destek için kulübede yer alacak.

BECAO HARiÇ iDEAL 11’E DÖNÜLÜYOR

Sarı lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Fred, Djiku, King, Cengiz Ünder, Mert Hakan, Emre Mor takıma katılırken Serdar Aziz, Miha Zajc bireysel olarak çalışmaları sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde önümüzdeki haftadan itibaren Becao haricinde ideal kadronun bir araya geleceği öğrenildi.



