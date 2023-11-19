5 gollü maçta kazanan Çaykur Rizespor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor milli arayı Gürcistan takımlarından Dinamo Batumi ile hazırlık maçı yaparak değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan ekiplerinden Dinamo Batumi'yi 3-2 mağlup etti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, oynadıkları hazırlık maçının ardından, “Zaman zaman lig maçı temposunda geçen bir mücadele vardı” dedi.

Sahasında 3-2’lik skorla galibiyet alan yeşil-mavili ekipte Teknik Direktör İlhan Palut maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Palut, “Milli arayı bir çok takım hazırlık maçıyla değerlendirebiliyor. Biz geçen fırsat bulamamıştık ama böyle bir organizasyon düzenledik. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. Zaman zaman lig maçı temposunda geçen bir mücadele vardı. Rakip takım da zaman zaman iyi mücadele göstererek maçı daha zor hale getirdi. Genel manada benim için faydalı bir maç oldu. Belki de bugüne kadar forma şansı bulamamış oyuncuları da bir şekilde maç ortamında görmüş olduk. Milli oyuncularımız da var. Salı gününden itibaren tekrar çalışmalara başlayacağız. Onlar da aramıza yavaş yavaş katılacaklar. Antalyaspor hazırlıklarımız başlamış olacak” ifadelerini kullandı.

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Hakemler: Muhammet Ali Mertoğlu, Selahattin Altay, Münevver Yavuztürk

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin (Zafer Görgen dk. 46), Casper Hojer (Güvenç Usta dk. 81), Jonjo Shelvey (İbrahim Olawoyin dk. 46), Benhur Keser (Gustavo dk. 59), Adolfo Gaich (John Mary dk. 70), Seyfettin Anıl (Ali Kemal dk. 87), Sinan Osmanoğlu, Mame For Faye (Halil İbrahim dk. 70), Oscar Pinchi (Oumar Diouf dk. 70), Muhammet Taha (Alberk Koç dk. 59), Mithat Pala (Janne-Pekka dk. 46)

Teknik Direktör: İlhan Palut

Dinamo Batumi: Kvaskvadze (Chichkan dk. 46), Chabradze (Bekhushaile dk. 46), Kobakhidze (Kapanadze dk. 46), Balic Sasa, Bagradicni, Benjamin (Mosiashvili dk. 46), Zania, Bidzinashvili (Patsatsıa dk. 46), Jakobsen, Tsitaishvili (Gudushauri dk. 46), Vatsadze

Teknik Direktör: Pisotskyi Tevgen

Goller: Oscar Pinchi (dk. 22), Casper Hojer (dk. 64), Sinan Osmanoğlu (dk. 82) (Çaykur Rizespor), Jakobsen (dk. 67) Patsatsia (dk. 87) (Dinamo Batumi)

Sarı kartlar: Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Jakobsen (Dinamo Batumi)