300'er milyon Euro ödeyeceksiniz!

Avrupa’nın önde gelen 12 kulübü tarafından kurulacağı duyurulan ancak başta FIFA ve UEFA olmak üzere birçok kesimden gelen tepkiler üzerine şimdilik rafa kaldırılan Avrupa Süper Ligi ile ilgili yeni bir iddia ortaya kaldı. İki İspanyol devi, Real Madrid ve Barcelona dışındaki 10 kulüp

ayrıldıklarını duyursa da anlaşmadan çekilen tarafların, kendilerine ilk etapta ödeneceği taahhüt edilen miktar kadar rakam tazminat ödemek zorunda oldukları iddia edildi. İspanyol Vozpopuli sitesinin haberine göre; ligden çekilen her bir kulüp 300 milyon Euro tazminat ödemek zorunda kalacak.

JP Morgan çok pişman

Organizasyonun ve aynı zamanda Real Madrid’in Başkanı Florentino Perez turnuva konusunda ısrarını sürdürürken, ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan’ın da 12 kulübe pandemi döneminde destek olmak için 3.5 milyar Euro’luk bir ücreti gözden çıkardığı duyurulmuştu. Ancak şirket de gelen tepkiler üzerine geri adım attı. JP Morgan’dan ismi belirtilmeyen bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, “Bu girişimin daha geniş futbol topluluğu tarafından nasıl karşılanacağını ve gelecekte topluluğa etkilerini yanlış değerlendirdik. Pişmanlık duyuyoruz. Bundan ders çıkaracağız” ifadeleri yer aldı.

Euro 2020’de iki kent değişti

UEFA’nın dünkü yönetim kurulu toplantısında Avrupa Süper Ligi masaya yatırıldı. 12 kulübe, eylemlerini sürdürmedikleri için bir ceza verilmedi. Öte yandan beIN Sports’a konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi için “Aptal bir fikir olduğu ve tekrar tekrarlanmaması

gerektiği anlaşıldı” dedi. UEFA ayrıca EURO 2020 için iki şehirde değişikliğe gitti. Bilbao ve Dublin’in seyircili maçları garanti edememesinden dolayı Bilbao’nun yerine Sevilla’nın, Dublin’de oynanması planlanan maçlar için ise St. Petersburg’un ev sahibi olmasına karar verildi.