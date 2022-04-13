25 kez tedavi olduğunu açıklamıştı... Louis van Gaal'den müjdeli haber!

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Geçtiğimiz günlerde prostat kanserine yakalandığını açıklayan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal, sağlığıyla ilgili müjdeli haberi paylaştı.

70 yaşındaki teknik adam, hastalığını ilk öğrendiğinde oyuncularından sakladığını söylemiş ve "Her Milli Takım arasında, oyuncuların fark etmemesi için geceleri kamptan ayrılıyordum ve hastaneye gidiyordum. Antrenmanlarda yanaklarım kızardığında oyuncular sarf ettiğim efor yüzünden çok sağlıklı olduğumu düşünüyorlardı. Ben de sağlıklı olduğumu düşünüyordum ama değilmişim" ifadelerini kullanmıştı.

Van Gaal'in hastalığa yakalandığını 2020'nin sonunda öğrendiği ve doktorların 2021 Nisan ayından itibaren yoğun bir tedavi süreci başlatıp tecrübeli teknik direktörü bazı haftalar her gün tedavi ettiği ortaya çıkmıştı.

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"Prostat Kanseri sizi öldürmez, en azından vakaların yüzde 90'ında durum böyle" diyen Van Gaal, "Sizi öldüren genellikle altta yatan diğer hastalıklardır. Oldukça agresif türe sahiptim. Toplamda 25 kez tedavi gördüm. Hastalığın bitmesi için ilk dönem çok fazla seçenek devreye sokuldu" şeklinde konuşmuştu.

"YAPILAN TEDAVİLER İŞE YARADI"

Tecrübeli teknik adam, uzun süren tedavisinin ardından kanseri yendiğini ve sağlığına kavuştuğunu duyurdu. "Yapılan tedavi işe yaradı, artık iyileştim" diyen Van Gaal, "25 kez tedavi gördükten sonra işe yarayıp yaramadığını görmek için 6 ay geçmesi gerekiyordu. Şimdi resmi olarak söyleyebilirim ki her şey yolunda gitti ve iyileştim" ifadelerini kullandı.

"HASTALIKLAR HAYATIN BİR PARÇASI"

Hastalıkların hayatın bir parçası olduğunu kabullendiğini belirten Louis van Gaal, "Karımın hastalığı dahil olmak üzere birçok hastalıkla karşılaştım. Bunlar hayatın bir parçası. Bir insan olarak bu deneyimler nedeniyle daha da tecrübelendiğimi düşünüyorum" dedi.

DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA AYRILACAK

70 yaşındaki çalıştırıcı, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'ndan sonra Hollanda Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılacak. Hollanda Futbol Federasyonu, Van Gaal'in yerine göreve Ronald Koeman'ın getirildiğini açıklamıştı.

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Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 59 yaşındaki Koeman ile 2023 yılından itibaren 2026 Dünya Kupası'na kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.