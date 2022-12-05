2022 Katar Dünya Kupası'nda erken final! Tarihi gece sonrası dev prim... Kylian Mbappe ve Harry Kane...

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Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçları kapsamında Fransa ile Polonya; İngiltere ile Senegal kozlarını paylaştı. Rakiplerini 3'er golle deviren Fransa ve İngiltere, çeyrek finalde rakip oldu.

Fransa - Polonya maçına hızlı başlayan ve pozisyonlardan yararlanamayan Avrupa ekibi, açılışı 44. dakikada Olivier Giroud ile yaptı. Bu golle birlikte devreye 1-0'lık üstünlükle giren Fransa'da farkı 2'ye çıkaran gol Kylian Mbappe'den geldi. 23 yaşındaki yıldız, 74. dakikada attığı golle takımını rahatlattı. Fransa'da son sözü bir kez daha Mbappe 90. dakikada söyledi. Lewandowski'nin 90+9. dakikada penaltıdan attığı gol ise skoru belirledi: 3-1

İngiltere - Senegal karşılaşmasının 39. dakikasında Jordan Henderson ile öne geçen Avrupa temsilcisi, 45+3. dakikada Harry Kane ile farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye Bukayo Saka çıktı ve Phil Foden'ın pasında topu ağlarla buluşturarak skoru belirledi: 3-0

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KYLIAN MBAPPE DURDURULAMIYOR



2018 Dünya Kupası'nda 5 gol bulan Kylian Mbappe, 2022'de daha çeyrek final maçına çıkmadan aynı rakama ulaştı. Dünya Kupası'nda gol krallığına devam eden Fransız golcü, 3 de asist katkısı sağladı.

Kylian Mbappe aynı zamanda, 24 yaşını görmeden 8 veya daha fazla Dünya Kupası golüne ulaşan ilk oyuncu oldu. Daha önce bu rekor Pele'ye aitti. Fransa Milli Takımı adına da 32. golüne ulaşan forvet oyuncusu, bir diğer efsane Zinedine Zidane'ı da milli takım gollerinde geçti.



Süper yıldız aynı zamanda milli takımının son 7 golünde 5 gol ve 2 asistle, tamamında rol alan isim oldu.

GIROUD REKOR KIRDI



Polonya karşısında gol bulan Giroud, Milli Takım'daki gol sayısını 52'ye çıkardı. Bununla birlikte forvet oyuncusu takımının en golcü oyuncusu oldu. Rekor daha önce 51 golü olan Thierry Henry'e aitti. Giroud, Fransa Milli Takımı'nda 117 maçta bu rakama ulaştı.

KANE SİFTAH YAPTI

İngiltere’nin yıldız oyuncusu Harry Kane, Senegal karşısında attığı golle turnuvadaki ilk golünü kaydetti. Rusya’da oynanan 2018 Dünya Kupası’nda 6 gole imza atan Kane, Dünya Kupalarındaki toplam gol sayısını 7’ye çıkardı.

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ERKEN FİNAL VE DEV PRİM

İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası'nda 1966'dan sonra yeniden zafere ulaşmak istiyor. Gareth Southgate'in öğrencilerinin kupaya ulaşmaları halinde rekor bir prim alacakları iddia edildi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; İngiliz Milli Takımı Dünya Kupası'nı kazanırsa 490 bin Euro ila 550 bin Euro arasında prim alacak. Son 16 turunda Senegal ile karşılaşan İngiltere; kendi grubunu lider olarak tamamlamıştı. Maçı 3-0 kazanan İngiltere, çeyrek finale yükseldi ve Fransa'nın rakibi oldu.