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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 maç oynandı!

#Dünya Kupası Elemeleri#Hollanda#Almanya
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 11 maç oynandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, 11 maçla başladı.

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Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında E, G, H ve J gruplarında 11 karşılaşma yapıldı.

G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, Norveç'i Ülker Stadı'nda ağırladı. Maç, 1-1 sona erdi. Grubun diğer maçlarında, Hollanda deplasmanda Letonya'yı 1-0 yenerken Karadağ da deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi.

Avrupa Elemeleri'nin 7. haftası, A, B, C, D, F ve I gruplarındaki 14 maçla 9 Ekim Cumartesi günü tamamlanacak.

Elemelerde 7. haftada oynanan maçlar şöyle:

- E Grubu:

Çekya-Galler: 2-2
Estonya-Belarus: 2-0

- G Grubu:

Cebelitarık-Karadağ: 0-3
Letonya-Hollanda: 0 -1
Türkiye-Norveç: 1-1

- H Grubu:

Kıbrıs Rum Yönetimi-Hırvatistan: 0-3
Malta-Slovenya: 0-4
Rusya-Slovakya: 1-0

- J Grubu:

Almanya-Romanya: 2-1
İzlanda-Ermenistan: 1-1
Lihtenştayn-Kuzey Makedonya: 0-4

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#Dünya Kupası Elemeleri#Hollanda#Almanya