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Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası G Grubu son maçında Sırbistan ile İsviçre karşı karşıya geldi. Stadyum 974'te oynanan ve Arjantinli hakem Fernando Rapallini'nin düdük çaldığı nefes kesen maçı kazanan taraf 3-2'lik skorla İsviçre oldu.

İsviçre'nin gollerini 20. dakikada Xherdan Shaqiri, 44. dakikada Breel Embolo ve 48. dakikada Remo Freuler attı. Sırbistan'ın sayıları ise 26. dakikada Mitrovic'ten ve 35. dakikada Dusan Vlahovic'ten geldi.

ABOUBAKAR GOLÜNÜ ATTI, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Grubun bir diğer maçında ise Kamerun ile Brezilya karşılaştı. Lusail Stadyumu'nda oynanan ve ABD'li hakem Ismail Elfath'ın düdük çaldığı maçı Kamerun 1-0 kazandı. Kamerun golünü 90+3'te Vincent Aboubakar attı. Golden sonra formasını çıkaran Aboubakar, ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

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İSVİÇRE VE BREZİLYA TURLADI

Bu sonuçların ardından İsviçre puanını 6'ya çıkardı ve 6 puanlı Brezilya'nın averajla arkasında kalarak grubu ikinci sırada bitirip son 16 turuna yükseldi. 4 puanlı Kamerun ve 1 puanda kalan Sırbistan ise kupaya veda etti.

OLAY ADAM VLAHOVIC GOLÜNÜ ATTI, 'SUS' İŞARETİ YAPTI

Sırbistan'da olay adam Dusan Vlahovic, nefes kesen maçta 35. dakikada attığı golle takımını İsviçre karşısında 2-1 öne geçirdi. Deneyimli forvetin bu golü 3-2'lik mağlubiyete engel olamazken gol sevincinde yaptığı hareket geceye damga vurdu.

Sırbistan'da turnuva boyunca yeteri kadar süre bulamadığı gerekçesiyle tartışılan ve son olarak ismi yasak aşk iddialarına karışan Dusan Vlahovic, İsviçre ağlarına attığı golle Dünya Kupası'nda siftah yaptı. Golün ardından büyük bir sevinç yaşayan 22 yaşındaki futbolcu, tribünlere ve televizyonlara 'sus' işareti yaptı.

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YASAK AŞK SKANDALINDA NELER YAŞANDI?

2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Sırbistan'da milli takım kampında ortalık karışmıştı. Özellikle Dusan Vlahovic'in oynatılmaması sebebiyle spot ışıklarının altında bulunan Sırbistan'da yasak aşk skandalı yaşandığı öne sürülmüştü.

Katar'da devam eden FIFA 2022 Dünya Kupası'nda yasak aşk skandalı yaşandı. Futbolcuların ailelerinin kamp ziyaretlerine izin verildiği organizasyonda ortaya atılan son iddia gündemi sarsmıştı.

FORMDA GELDİ AMA AZ SÜRE ALDI

Dünya Kupası arası öncesinde Juventus formasıyla Serie A'da çıktığı 10 resmi maçta 6 gol - 1 asistlik performans sergileyen ve turnuvaya oldukça formda gelen Dusan Vlahovic'in Katar'da beklentilerin altında süre alması soru işaretleri oluşturmuştu.

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HOCASINI YALANLADI

Brezilya maçında oyuna sonradan dahil olan ve Kamerun mücadelesinde ise hiç süre alamayan yetenekli futbolcunun neden oynatılmadığı konusunda açıklamalarda bulunan Sırbistan teknik direktörü Dragan Stojkovic, oyuncusunun sakat olduğunu öne sürmüştü.

Dragan Stojkovic'in bu demecinin ardından paylaşımda bulunan Dusan Vlahovic ise "hazırım" mesajı vermiş ve hocasının açıklamalarını yalanlamıştı. Daha sonra ise Dusan Vlahovic'in Katar'da forma şansı bulamamasının sebebinin bahsi geçen yasak aşk skandalı olduğu iddia edilmişti.

İHANET SÖYLENTİLERİ GÜNDEMİ SARSTI

Sırbistan milli takımı kampında Dusan Vlahovic'in yedek kaleci Predrag Rajkovic'in eşiyle, Nemanja Gudelj'in ise Luka Jovic'in eşiyle birlikte olduğu öne sürülmüştü. Yasak aşk iddialarına adı karışan Luka Jovic'in eşi, Türk futbolseverlerin çok yakından tanıdığı bir isim...

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SOFIJA MILOSEVIC'İN İSMİ YASAK AŞK SKANDALINDA GEÇİYOR

Gazeteci Richard Wilson'ın haberine göre; Nemanja Gudelj ile birlikte olduğu öne sürülen Luka Jovic'in eşi, Adem Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic'ten başkası değil... Yasak aşkı medyaya sızdıran ise milyarder Sırp işinsanı Dragan Solak.

Aynı zamanda ülkenin önemli medya patronlarından biri olan Dragan Solak'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile arasının iyi olmadığı ve elindeki muhalif basın gücünü kullanarak milli takım ve Vucic'e zarar vermek adına yaşananları sızdırdığı öne sürülmüştü. Solak'ı haberi sızdırmakla suçlayan medya kuruluşları ise Vucic'e olan yakınlığıyla biliniyor.

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TARAFLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

İddialar hakkında konuşan Dusan Vlahovic, "Bir şey söylemem gerekiyor, bu benim itibarımla ilgili... Yapacak hiçbir şeyi olmayan aptal, şeytani insanlar milli takıma zarar vermek istiyor. Arkasında başka bir şey yok. Bu söylentilerin failleri hakkında yasal işlem başlatacağım. Takım olarak her zamankinden daha birleşmiş durumdayız." demişti.

Predrag Rajkovic'in eşi Ana Rajkovic de hakkında ortaya atılan yasak ilişki iddialarına çok sert yanıt vermişti. Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Ana Rajkovic, "Kıskanç insanlar bir hikaye uydurur, aptallar bunu yayar ve aptallar buna inanır." sözlerini kullanmıştı.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA İDDİASI SONRASI BİRLİKTE PAYLAŞIM YAPTILAR

Yasak ilişki iddialarında adı geçen isimlerden olan Luka Jovic, sosyal medya hesabından takım arkadaşı Nemanja Gudelj ile fotoğraf paylaşmıştı. Jovic paylaşımında "Bir sonraki maça konsantreyiz." ifadelerini kullanmıştı.

İkilinin milli takım kampında yumruk yumruğa kavga ettikleri iddia edilmişti.

ADEM LJAJIC AYRILIK SONRASI DEPRESYONA GİRMİŞTİ

Adem Ljajic, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde birlikte olduğu sevgilisi Sofija Milosevic ile yaşadığı çalkantılı ilişki sebebiyle zor günler geçirmişti. Ayrılık kararı sonrasında depresyona girmiş ve kariyeri zarar görmüştü.

AHMET NUR ÇEBİ VE TÜMER METİN DOĞRULAMIŞTI

O dönemki haberlerde; Adem Ljajic'in, Sofija Milosevic'i unutamadığı ve eski sevgilisinin milli takımdan arkadaşı Luka Jovic ile birlikte olmasını kaldıramadığı kaydedilmişti. O dönem açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yetenekli futbolcunun özel hayatında sıkıntılar olduğunu doğrulamıştı.

Ahmet Nur Çebi, o dönem verdiği bir demeçte, "Ljajic'in iyi yaşamadığı kulağıma geliyor. Düzelmezse kendi bilir." demişti. Yorumcu Tümer Metin ise, "Adem Ljajic kız arkadaşıyla sorunu var diye oynamıyor." ifadelerini kullanmıştı.

ALKOL PROBLEMİ YAŞADI

Bu süreçte alkol problemi yaşayan Adem Ljajic'in futbol kariyeri büyük yara almış ve ilerleyen dönemde Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Sofija Milosevic ise aşk hayatıyla ilgili o dönem, "Futbolcu sevgili mi? Artık yeter. Bugüne kadar onlarla yeterince ilişki yaşadım." demişti.

LUKA JOVIC, SOFIJA MILOSEVIC YÜZÜNDEN KADRO DIŞI KALMIŞTI

Luka Jovic, 2014'ten bu yana süren bir ilişkisi olmasına rağmen Sofija Milosevic ile görüntülenmişti. Deneyimli futbolcunun ihanet iddialarının gölgesinde başlayan bu yeni ilişkisi bir süre manşetlerden düşmemişti.

SIRP BASINI NELER YAZMIŞTI?

Sırp basını, söz konusu ilişkinin ortaya çıkmasının ardından, "Luka, Sofia yüzünden milli takım kadrosundan çıkarıldı. Kendisi, sakatlığı olduğunu ve Madrid'e dönmesi gerektiğini söylese de Belgrad'da kalmaya devam etti ve model sevgilisiyle gezdi. Teknik direktör de bunu öğrendi ve kendisini milli takımdan şutladı." yazmıştı.

YILDIZ HEDİYE ETMİŞTİ

Luka Jovic'in o dönem henüz nişanlı olduğu Sofija Milosevic ile ilişkisi uzun soluklu olmuş ve Milosevic, dünyaya getirdiği bebeğine aldığı hediyeyle herkesi şaşırtmıştı. Alışılagelmişin dışında bir hediye seçen Sofija Milosevic, Alexei adını verdiği oğluna gökyüzünden bir yıldız satın almış ve bu kararını sosyal medya hesabından duyurmuştu.