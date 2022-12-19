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2022 Dünya Kupası'nda Nusret Gökçe, Lionel Messi'yi rahat bırakmadı! Saha içinde fotoğraf için dakikalarca uğraştı... Kupaya yaptığı harekete Angel Di Maria çok şaşırdı...

Güncelleme Tarihi:

#Nusret Gökçe#Lionel Messi#Angel Di Maria
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 12:42

Fenomen işletmeci Nusret Gökçe, 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de kaptan Lionel Messi ile fotoğraf çektirmek için uğraştığı anlardaki görüntüsüyle sosyal medyaya damga vurdu. Son düdüğün ardından sahaya inen ve şaşkın bakışlar arasında futbolcularla poz veren Gökçe, özellikle Lionel Messi ve Angel Di Maria ile arasında yaşananlarla adından söz ettirdi.

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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, normal süresi 2-2 ve uzatma bölümü 3-3 sona eren final mücadelesinde Fransa'yı penaltı atışları neticesinde devirerek şampiyon oldu. Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.

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NUSRET SAHAYA GİRDİ, FUTBOLCULARIN PEŞİNE TAKILDI

Kendine has 'tuz serpme' (saltbae) hareketiyle sosyal medyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı devirerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de kaptan Lionel Messi ile arasında yaşananlar sebebiyle geceye damga vurdu.

Lusail Stadyumu'nda oynanan ve epik hikayesiyle tarihe geçen final müsabakasının son düdüğüyle birlikte sahaya inen Nusret Gökçe, şaşkın bakışlar arasında tek tek Arjantinli futbolcuların yanına girerek Dünya Kupası ile birlikte poz verdi.

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Angel Di Maria, Paulo Dybala, Nicolas Otamendi ve Leandro Daniel Paredes başta olmak üzere neredeyse takımın tamamıyla fotoğraf çektiren Nusret Gökçe, son olarak soluğu turnuvanın kahramanı Lionel Messi'nin yanında aldı.

2022 Dünya Kupasında Nusret Gökçe, Lionel Messiyi rahat bırakmadı Saha içinde fotoğraf için dakikalarca uğraştı... Kupaya yaptığı harekete Angel Di Maria çok şaşırdı...

2022 Dünya Kupasında Nusret Gökçe, Lionel Messiyi rahat bırakmadı Saha içinde fotoğraf için dakikalarca uğraştı... Kupaya yaptığı harekete Angel Di Maria çok şaşırdı...

2022 Dünya Kupasında Nusret Gökçe, Lionel Messiyi rahat bırakmadı Saha içinde fotoğraf için dakikalarca uğraştı... Kupaya yaptığı harekete Angel Di Maria çok şaşırdı...

LIONEL MESSI'Yİ RAHAT BIRAKMADI

Kupa töreninin doğal ilgi odağı olan ve kalabalık arasında tebrikleri kabul eden Arjantinli futbolcuyla fotoğraf çektirmek isteyen Gökçe, yıldız oyuncuyu bir türlü rahat bırakmadı. Lionel Messi'nin, Nusret Gökçe'nin ısrarlı fotoğraf talebinden rahatsız olduğu gözlendi. Arjantinli futbolcu, özellikle kolundan çekilmesine bozularak vücut diliyle rahatsız olduğunu gösterdi.

Lionel Messi'nin vücut dili ve bakışlarına rağmen fotoğraf için ısrarlarını sürdüren Nusret Gökçe, birkaç dakika sonra amacına ulaştı ve Arjantinli yaşayan efsane ile fotoğraf çektirdi. Gökçe'nin daha sonra kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, bir milyondan fazla beğeni aldı.

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2022 Dünya Kupasında Nusret Gökçe, Lionel Messiyi rahat bırakmadı Saha içinde fotoğraf için dakikalarca uğraştı... Kupaya yaptığı harekete Angel Di Maria çok şaşırdı...

2022 Dünya Kupasında Nusret Gökçe, Lionel Messiyi rahat bırakmadı Saha içinde fotoğraf için dakikalarca uğraştı... Kupaya yaptığı harekete Angel Di Maria çok şaşırdı...

KUPAYA VURDU, DI MARIA ANLAM VEREMEDİ

Dünya Kupası ile birlikte yalnız fotoğraf çektirmeyi dahi başaran Nusret Gökçe'nin Angel Di Maria ile arasında yaşananlar da dikkatlerden kaçmadı. Arjantinli oyuncuyla birlikte poz verdikten sonra klasikleşen hareketlerinden birini yapan Gökçe, Dünya Kupası'na hafifçe vurdu. Nusret Gökçe'nin kupaya yaptığı harekete bir hayli şaşırtan Angel Di Maria, şaşkınlığını gizleyemedi.

2022 Dünya Kupasında Nusret Gökçe, Lionel Messiyi rahat bırakmadı Saha içinde fotoğraf için dakikalarca uğraştı... Kupaya yaptığı harekete Angel Di Maria çok şaşırdı...

2022 Dünya Kupasında Nusret Gökçe, Lionel Messiyi rahat bırakmadı Saha içinde fotoğraf için dakikalarca uğraştı... Kupaya yaptığı harekete Angel Di Maria çok şaşırdı...

 

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#Nusret Gökçe#Lionel Messi#Angel Di Maria

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