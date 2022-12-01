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FIFA 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya ile Arjantin karşı karşıya geldi. 974 Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf 2-0 gibi net bir skorla turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin oldu.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin düdük çaldığı karşılaşmanın 39. dakikasında Arjantin'de Lionel Messi'nin kullandığı penaltıyı Polonya kalecisi Wojciech Szczesny kurtardı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Arjantin, 46. dakikada Alexis Mac Allister ve 67. dakikada Julian Alvarez'in attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Arjantin, 6 puanla grup lideri olarak son 16 turuna kaldı. Polonya ise mağlubiyete rağmen averajla ikinci olarak adını bir üst tura yazdırdı.

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MEKSİKA KAZANDI AMA YETMEDİ

Grubun aynı saatte başlayan bir diğer karşılaşmasında ise Suudi Arabistan ile Meksika, Lusail Stadı'nda karşılaştı. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Meksika, 47. dakikada Henry Martin, 52. dakikada Luis Chavez'in golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

Suudi Arabistan'da Salem Al Dawsari, 90+5. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Meksika mücadeleyi 2-1 kazandı. Bu sonucun ardından Meksika 4 puan ve averajla 3'üncü sırada yer aldı. Suudi Arabistan ise grubu 3 puanla son sırada tamamladı.

HEM LIONEL MESSI, HEM DE SZCZESNY TARİHE GEÇTİ

Lionel Messi'nin kullandığı penaltıda gol izni vermeyen Wojciech Szczesny, 1986'dan (Joel Bats vs Brezilya) bu yana bir Dünya Kupası maçında sebep olduğu penaltıyı kurtaran ilk kaleci oldu.

Öte yandan Lionel Messi (35 yaş, 159 gün), bir Dünya Kupası maçında 5+ gol pozisyonu yaratan ve 5+ dribbling yapan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti. Arjantinli futbolcunun rekorunu kırdığım isim, 1994 yılında oynanan Nijerya maçında 5+ gol pozisyonu yaratma ve dribbling barajını geçen Diego Maradona.

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Arjantin'de Enzo Fernandez (21 yaş, 317 gün) ise Lionel Messi'den sonra Arjantin formasıyla bir Dünya Kupası maçına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu oldu. Messi, 2006'da Hollanda maçında ilk 11'de sahaya çıktığında 19. yaş gününe 3 gün vardı.

LIONEL MESSI: SAKİN OLMALI VE ADIM ADIM İLERLEMELİYİZ

Arjantin'de Lionel Messi, Polonya maçının ardından açıklamalarda bulundu. İlk yarıda kaçırdığı penaltı için üzgün olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, son 16 turunda oynayacakları Avustralya maçının zorlu olacağına dikkat çekti.

Sözlerine Polonya maçını değerlendirerek başlayan Lionel Messi, "Dünya Kupası'nın şimdi başka bir aşaması başlıyor ve umarım bugün yaptıklarımızı sürdürebiliriz. Avustralya maçı zor olacak. İki takım da kazanabilir. Her zaman yaptığımız gibi en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Sakin olmalı ve adım adım ilerlemeliyiz. Meksika maçındaki galibiyet bizi rahatlattı ve kazanmamız gerektiğini bilerek sahaya çıktık." dedi.

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Maçın 39. dakikasında kaçırdığı penaltıya da değinen deneyimli oyuncu, "Penaltıyı kaçırdığım için üzgünüm ama takım bundan güçlenerek çıktı. İlk golü attıktan sonra her şeyin daha kolay olacağını biliyordum." ifadelerini kullandı.

ARJANTİN'İN YARI FİNAL YOLU

Öte yandan bugün oynanan karşılaşmaların ardından Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Arjantin-Avustralya, Fransa-Polonya eşleşmeleri oluştu. Arjantin'in final yolundaki rakipleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Son 16 Turu'nda Avustralya ile karşılaşacak olan Arjantin, bu turu geçmesi halinde çeyrek finalde Hollanda - ABD eşleşmesinin galibiyetle karşılaşacak. Çeyrek finaldeki muhtemel rakibini de devirmesi halinde kupaya bir adım daha yaklaşacak olan Arjantin'in yarı finaldeki muhtemel rakipleri arasında İspanya ve Brezilya dikkat çekiyor.

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PENALTI TESADÜFÜ GERÇEK Mİ?

Sosyal medyada dolaşan haberlere göre; 1978 Dünya Kupası'nda Arjantin'in oynadığı üçüncü maçta kazanılan penaltıda topun başına geçen Mario Kempes, vuruşu gole çevirememiş ancak Arjantin turnuvanın sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. 1986 Dünya Kupası'nda ise bu kez Diego Armando Maradona, üçüncü maçta kazanılan penaltıyı gole çevirememiş ancak şampiyonluk ipini göğüsleyen takım yine Arjantin olmuştu.

İddia edilen bu tesadüfe göre; Lionel Messi'nin de 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in üçüncü maçı olan Polonya müsabakasında penaltı kaçırması şampiyonluk habercisi olarak yorumlanmıştı ancak gerçek çok başka çıktı.

HERKES YANLIŞ BİLİYOR...

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Mario Kempes ve Diego Armando Maradona'nın Dünya Kupaları tarihinde üçüncü maçlarda penaltı kaçırdıkları bilgisi gerçeği yansıtmıyor. 1986 Dünya Kupası'nda Arjantin hiç penaltı kullanmazken, 1978 Dünya Kupası'nın üçüncü maçında Arjantin lehine penaltı dahi verilmiyor. Bu turnuvada Arjantin yalnızca bir kez penaltı kazanırken bu vuruşu da Mario Kempes kullanmıyor.

İSPANYA'NIN BAŞARISI TEKRARLANIR MI?

Şampiyonluk hayalinin devam etmesiyle birlikte Arjantin için bir başka istatistik gündeme geldi. 2022 Dünya Kupası ilk maçında Suudi Arabistan'a yenilen Arjantin için İspanya örnekleri veriliyor. Dünya Kupası tarihinde turnuvadaki ilk maçını kaybedip sonrasında şampiyon tek takım İspanya. Tangocular, kupaya uzanması halinde bu rekora da ortak olacak.