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Katar'da devam 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk krizi Belçika'da patlak verdi. Son yıllarda katıldığı her turnuvanın favorileri arasında yer alan ancak mutlu sona ulaşamayan Belçika'da bu kez işler en başından beri iyi gitmiyor. Takım arkadaşları arasındaki problem kamera önüne taşındı.

FAS MAĞLUBİYETİ KRİZİ ALEVLENDİRDİ

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Belçika ile Fas karşılaştı. Al Thumama Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fas, ikinci yarıda bulduğu gollerle Belçika'yı 2-0 mağlup etti. Fas'a galibiyete getiren golleri 73'de Abdelhamid Sabiri ve 90+3'de Zakaria Aboukhlal kaydetti.

Bu sonucun ardından gruptaki ilk yenilgisini alan Belçika 3 puanda kaldı. Turnuvada ilk galibiyetine ulaşan Fas ise puanını 4'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Belçika gruptaki son maçında Perşembe günü Hırvatistan ile karşılaşacak. Fas ise aynı gün Kanada ile 3 puan mücadelesine çıkacak.

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24 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Faslı futbolcular, maçın son düdüğünden sonra büyük sevinç yaşarken, tribünlerde görülmeye değer bir coşku vardı. Dünya Kupası'ndaki son galibiyetini Fransa 1998'de alan Fas, 24 yıl sonra turnuvada galibiyet özlemine son verdi.

TURNUVAYA VEDA EDEBİLİR

Belçika, 2022 Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçında zorlanmasına rağmen Kanada'yı 1-0 mağlup etti ancak Fas karşısındaki mağlubiyetle hesaplar değişti. Grupta oynadığı iki maçta üç puan toplayan Belçika, üçüncü sırada yer alıyor. Dört puanlı takımlardan Hırvatistan lider; Fas ise ikinci sırada bulunuyor.

Belçika gruptaki son maçını Hırvatistan ile oynayacak. Belçika, 'tamam mı, devam mı' niteliğindeki bu mücadeleyi kazanması halinde bir üst tura çıkacak. Ancak beraberlik ya da Hırvatistan galibiyetinde Belçika turnuvaya veda edecek.

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TAKIM ARKADAŞLARI ARTIK KAMERALARIN ÖNÜNDE LAF SOKUYOR

Belçika formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda beklentilerin çok altında bir turnuva geçiren Kevin de Bruyne, geçtiğimiz günlerde Guardian'a verdiği röportajda kendisine yöneltilen soruya verdiği cevapla çok konuşulmuştu.

Yıldız futbolcu söz konusu açıklamasında, "2018'de şansımız vardı ancak başaramadık. Bazı oyuncular yok, yeni arkadaşlar geldi. Fakat 2018'deki gibi değiliz. İyi bir takımımız var ancak Dünya Kupası'nı kazanmak için çok yaşlıyız" ifadelerini kullanmıştı.

"BELÇİKA, MANCHESTER CITY GİBİ OYNAYAMAZ VE BU BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIYOR"

Kevin de Bruyne ayrıca, "Belçika, Manchester City gibi oynayamaz. Milli takımda etrafınızdaki oyunculara uyum sağlamanız gerekiyor. Bu beni bazen hayal kırıklığına uğratıyor mu? Evet. Fakat bunu daha az belli etmeliyim." demişti.

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VERTHONGEN'DEN KEVIN DE BRUYNE'YE CEVAP

Kevin De Bruyne'nin 'yaşlı' çıkışıyla takımın tecrübeli isimleri 35 yaşındaki Jan Vertonghen ve 33 yaşındaki Toby Alderweireld'i hedef aldığı belirtilmişti. Belçikalı futbolcunun hedef aldığı iddia edilen iki isimden biri olan 35 yaşındaki Jan Vertonghen, takım arkadaşının açıklamalarına göndermede bulundu.

Fas mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Vertonghen, "Hücumda neredeyse hiç pozisyon yaratamıyoruz. Şu an aklımdan çok şey geçiyor ama bunların kamera önünde söylenmemesi en iyisi. Ön alanda pek bir şey yapamıyoruz, daha doğrusu hiçbir şey. Kaliteli oyuncularımız var, ancak belki de hücum oyuncularımız yaşlı olduğu için kötü hücum ediyoruz" şeklinde konuştu.

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BATSHUAYI'NIN GOLÜNDEN SONRA TARTIŞTILAR

Kanada’yı Michy Batshuayi’nin golüyle mağlup ettikleri karşılaşmada Toby Alderweireld ile Kevin de Bruyne arasında yaşanan tartışma geceye damga vurmuştu. Tüm takım golü kutlarken teknik direktör Roberto Martinez ile konuşan Kevin de Bruyne, yanlarına gelen takım arkadaşını sert bir şekilde geri gitmesi yönünde uyarmıştı.

Kevin de Bruyne'nin o anlarda gole rağmen oynanan oyundan memnun olmadığını gerekçesiyle takım arkadaşlarını hocasına şikayet ettiği öne sürülürken, Toby Alderweireld'in araya girmek isterken karşılaştığı sert tepkinin ardından ipleri koparma noktasına getirdiği ifade edilmişti.

Bu sekans hakkında daha sonra açıklamalarda bulunan Kevin de Bruyne, “Her zaman iyi tepkiler veremediğimi biliyorum. Arada sırada duygu patlaması olur ve bu da oyunun bir parçası” demişti.

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KEVIN DE BRUYNE KAYIPLARDA

2022 Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan Kevin de Bruyne, forma şansı bulduğu Fas ve Kanada maçlarında takımına ne gol ne de asist katkısı sağlayabildi. Belçikalı futbolcunun turnuvada şimdiye dek yalnızca 1 isabetli şutu bulunuyor.

BRÜKSEL'DE SOKAKLAR KARIŞTI

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenmesinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'de sokaklar karıştı. Fas taraftarı oldukları düşünülen bir grup, tarihi Grand Place yakınlarında yoldan geçen bazı araçlara saldırdı. Bir aracı ters çeviren grup, etrafta bulunan bankları sökerken, elektrikli scooterları ateşe verdi. Çıkan olaylarda, çok sayıda araç ve mağaza hasar gördü. Çıkan olaylarda polise havai pişekle saldırılması sırasında yüzüne havai fişek isabet eden bir gazeteci yaralandı. Gazetecinin sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede büyüyen olaylar üzerine çok sayıda polis olay yerine gelerek, TOMA'larla kalabalığa müdahale etti. Olayların Brüksel’in tarihi ve turistik merkezi Grand Place'a yakın olması nedeniyle polis, caddeye barikat kurarak olayların turistik merkeze sıçramasını önledi.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN ''YAKALAYIN'' EMRİ

Brüksel Belediye Başkanı Phillipe Close yaptığı açıklamada, yaşanan olaylardan dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, ''Polise olay çıkaranları yakalama emri verdim'' ifadelerini kullandı. Brüksel Başkent Bölgesi Başbakanı Ruddy Vervoort ise yaptığı açıklamada, çıkan şiddet olaylarını kınadı.