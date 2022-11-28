2022 Dünya Kupası'nda 6 gollü Kamerun - Sırbistan maçı nefes kesti! Aboubakar tarihe geçti...

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2022 Dünya Kupası G Grubu ikinci maçları kapsamında Kamerun ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Kamerun'un gollerini 29. dakikada Jean-Charles Victor Castelletto, 63. dakikada Vincent Aboubakar ve 66. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting kaydetti. Sırbistan'ın sayıları ise 45+1. dakikada Strahinja Pavlovic, 45+4. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ve 53. dakikada Aleksandar Mitrovic'ten geldi.

Alınan bu sonucun ardından her iki takım da puanını 1'e yükseltmiş oldu. Bir sonraki maçlarda Sırbistan'ın rakibi İsviçre olurken; Kamerun ise Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

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ABOUBAKAR MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ VE TARİHE GEÇTİ

Kamerun'da Vincent Aboubakar, 55. dakikada oyuna girdiği mücadelenin kaderini değiştirdi. İkinci yarıda Martin Hongla'nın yerine oyuna dahil olan Kamerunlu forvet, 64. dakikada ağları sarsarken; 66. dakikada ise Eric Maxim Choupo-Moting'in skoru belirleyen golünde asist yaptı.

Sırbistan karşısında yalnızca 11 dakikada şov yapan Vincent Aboubakar, 1966'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu.

Vincent Aboubakar ayrıca Kamerun - Sırbistan maçının en iyi oyuncusu seçildi.

SIRBİSTAN VE ABOUBAKAR DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Uzatma dakikalarda Pavlovic ve Sergej'in golleriyle devre sonunda soyunma odasına iki golle giden Sırplar Dünya Kupası tarihine geçti.

Dünya Kupası tarihinde bir maçın ilk yarısının duraklama dakikalarında 2+ gol atan ilk takım Sırbistan oldu.

N'KOUDOU SONRADAN OYUNA GİRDİ

Beşiktaş forması giyen Kevin N'koudou ise 81. dakikada Bryan Tetsadong Marceau Mbeumo'nun yerine oyuna dahil oldu ancak skora katkı sağlayamadı.

ONANA KADRO DIŞI BIRAKILDI

Kamerun kalecisi Andre Onana, takım içindeki disiplinsiz davranışları nedeniyle Sırbistan maçı öncesi kadro dışı bırakıldı. Onana'nın yerine Epassy mücadeleye ilk 11'de başladı.

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