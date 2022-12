2022 Dünya Kupası'na veda eden Brezilya'da gündem Jorge Jesus! Kararını yakın çevresine iletti... "Saygısızlık olur..."

Haberin Devamı

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda turnuvaya çeyrek finalde veda eden Brezilya'da teknik direktör Tite, görevinden ayrıldı. Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Brezilya Futbol Federasyonu, Jorge Jesus'u gündemine aldı.

Brezilya Futbol Federasyonu'nun Tite'nin görevi bırakması sonrası iki teknik direktörün temsilcileriyle görüştüğü, bunlardan birinin Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus olduğu öne sürüldü. Brezilya'nın Jorge Jesus'u sezon bitmeden göreve getirmeyi istemesi halinde tazminat ödemek zorunda olacağı ve bunun da düşündürdüğünün altı çizildi.

FENERBAHÇE TARAFTARINI KORKUTAN SENARYO

Haberin Devamı

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Brezilya'nın ilgisi karşısında kayıtsız kalmayan Jorge Jesus, Fenerbahçe ile kontratını tamamlamadan ayrılmayı planlıyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin ayrılığa izin vermediği, ancak Abel Ferreira için kulübü Palmeiras'ın başkan Leila Pereira aracılığıyla onay verdiği kaydedildi. 68 yaşındaki Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

JORGE JESUS KARARINI VERDİ

Sabah'ın haberine göre; son dönemde konuyla ilgili çok telefon alan 68 yaşındaki teknik adamın, durumu soran yakın çevresine, "Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza attım. Prensipleri olan bir adamım. Sözleşmemin devam ettiği takımları yarı yolda bırakmam. Burada çok seviliyorum ve mutluyum. Hem yönetim hem de taraftar bana güveniyor. Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz" dediği öğrenildi.

RONALDO'DAN JORGE JESUS CEVABI

Dünya Kupası'na veda eden Brezilyalı taraftarlar sosyal medyadan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a yoğun ilgi gösterdi. Kısa sürede gündem olan tecrübeli teknik adam için 'Brezilya Milli Takımı'na gel' mesajları atıldı.

Jorge Jesus ihtimalini değerlendiren ve Pep Guardiola hamlesinin imkansız olduğunu söyleyen RONALDO Nazario, "Evet, Guardiola'ya bir ilgi vardı ve ekibiyle de görüşüldü. Ancak o Manchester City ile sözleşmesini uzatmayı tercih etti. Ben de herkes gibi yeni teknik direktörü merak ediyorum. Çok önemli bir karar olacak. Felsefesi olan birinin gelmesi çok önemli. Bence çok büyük bir ismi getirecekler." dedi.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE teknik direktörü Jorge Jesus başta olmak üzere Cesar Sampaoli, Dorival Junior, Mano Menezes, Rogerio Ceni ve Abel Ferreira gibi isimlerin takımın başına gelme ihtimaline ilişkin konuşan Brezilyalı efsane, "Bu isimlerin hepsine saygı duyuyorum, uluslararası isimler. Fakat benim adayımı soracak olursanız o, Fernando Diniz. Çok iyi futbol oynatan, şov izleten bir teknik direktör. Bence Diniz harika bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.

RIVALDO: SAYGISIZLIK OLUR

Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesi muhtemel isimlerin yabancı olmasına ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya sinirlenen yaşayan efsane Rivaldo, böyle bir kararın takımın tarihine saygısızlık olacağını savundu ve yabancı hocalara yüklendi.

Haberin Devamı

Rivaldo, "Brezilya için yabancı bir antrenör düşünmenin saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Milli takımın başına geçebilecek teknik direktörlere sahibiz. Gelecek olan teknik direktör, şampiyonluğun garantisi olsaydı, kendi ülkesini şampiyon yapıp mutlu ederdi." şeklinde konuştu.

JOSE MOURINHO'NUN BREZİLYA ZAAFI

İsmi Sambacılar ile anılan teknik direktör Jose Mourinho, 2017 yılında ESPN Brezilya'ya verdiği röportajda, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırma hayalinin kendisini heyecanlandırdığını söylemiş ancak kolay bir görev olmayacağının altını çizmişti.

Mourinho, "Manchester United'dan ayrıldıktan sonra daha kolay bir işte çalışmak isterim. Brezilya'yı çalıştırmak çok daha zor olur. Tabii ki heyecan verici bir şey. Dünya'daki her teknik adam en iyi takımlarda en iyilerle birlikte çalışmak ister. Brezilya futbolu iyi bir jenerasyona ihtiyaç duymuyor ve her zaman yetenekler çıkartmayı başarıyor. Brezilya'daki herkes teknik direktör. Her gazeteci milli takım teknik direktöründen daha iyi teknik direktör. Çalışmak için çok zorlu bir ülke. Ama bir o kadar da ilham verici." demişti.

Haberin Devamı