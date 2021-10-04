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2021 Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank ve Eczacıbaşı karşı karşıya

#Voleybol#Vakıfbank#Eczacıbaşı
2021 Şampiyonlar Kupasında VakıfBank ve Eczacıbaşı karşı karşıya

Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya gelecek VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, sezona kupayla başlamak için sahada yer alacak.

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Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulunan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, karşılaşmaya hazır olduklarını aktararak, "Bu maçı sezonun ilk meydan okuması olarak görüyoruz ve 2017’den bu yana kazanamadığımız kupayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Genelde sezona hazır olmadan kupa maçına çıktıklarına dikkati çeken Guidetti, "Spor Toto Şampiyonlar Kupası, henüz sezon başında olduğu için tam manasıyla hazırlanma fırsatı bulamadığımız bir organizasyon oluyordu ve bu yüzden ana hedeflerimizden biri olarak görmüyorduk. Ancak takım bu yıl, daha uzun süre beraber çalışabildi." şeklinde görüş belirtti.

VakıfBank kaptanı Melis Gürkaynak ise sezona başlamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını vurgulayarak, "Yeni gelen arkadaşlarımızla uyum sürecini en iyi şekilde atlatıp, sezonu kupayla açmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Simge Aköz: "Gün geçtikçe üstüne koyarak ilerleyeceğiz"

Üç sezon üst üste kupayı müzesine götüren Eczacıbaşı Dynavit'in kaptanı Simge Aköz ise VakıfBank ile yine bir Şampiyonlar Kupası maçı yapacaklarına dikkati çekerek, "Yine bir Şampiyonlar Kupası’nda VakıfBank ile karşı karşıya geleceğiz. Son üç kupanın sahibi biz olmuştuk. Sezona Kupa Voley maçlarıyla başladık. Artılarımızı ve eksiklerimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım olarak sıkı bir hazırlık döneminden geçtiklerini ve sezona hazır bir şekilde giriş yaptıklarını anlatan Simge, şunları kaydetti:

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"Gün geçtikçe üstüne koyarak ilerleyeceğiz. Her zamanki gibi seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum."

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#Voleybol#Vakıfbank#Eczacıbaşı