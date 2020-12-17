2020’de 200’den fazla profesyonel, CS:GO’yu bıraktı

Rekabetçi CSGO sahnesi, son birkaç aydır sürekli bir düşüş halinde. Yalnızca COVID-19 salgını, CSGO'yu çevreleyen e-spor sahnesini olumsuz etkilemekle kalmadı, bununla birlikte Riot Games’in yeni çıkış yapan oyunu Valorant da profesyonel oyuncuların CS:GO’yu bırakmasında büyük bir rol oynadı.

Reddit’te ImThour isimli bir kullanıcının paylaştığı verilere göre Valve’in şu ana kadar espor sahnelerinin en hüçlü birinci şahıs nişancı oyunu CS:GO, sadece 2020 senesinde 200’den fazla profesyonel oyuncu kaybetti. Bu sayı, son beş yıldaki sayıların toplamından çok daha fazla.

2013-2020 seneleri arasındaki veriler karşılaştırıldığında son senede yaşanan bu ani oyuncu ayrılığı, kimileri tarafından CS:GO için sonu başlangıcı olarak yorumlandı. Ancak şu an için Valve’in birinci şahıs nişancı oyunu, Operation Broken Fang ile günlük 1 milyonu aşkın kullanıcı tarafından oynanıyor. Henüz genel topluluk bağlamında işler kötü gibi görünmese de profesyonel sahnenin durumu hâlâ endişe uyandırıyor.

Aralarında ScreaM, WARDELL, Subroza gibi ünü tüm dünyaya ulaşmış 60 en bilinen profesyonel oyuncunun listesi bölgelere göre şu şekilde:

Kuzey Amerika (33):

swag

MAC-1

TenZ

reltuC

WARDELL

Subroza

ShahZaM

anger

fRoD

kaboose

Zellsis

freakazoid

Laski

dapr

roca

Infinite

jdm64

hazed

drone

Hiko

Relyks

witmer

nitr0

vice

steel

Warden

yay

ANDROID

dazzLe

daps

s0m

moose

ryann

Güney Amerika (2):

showliana

ryotzz

Avrupa (8):

SmithZz

pyth

mixwell

freddieb

ScreaM

loWel

nukkye

xms

BDT (4):

peet

arch

ANGE1

Johnta

Asya (11):

Laz

crow

barce

takej

Reita

stax

glow

Jinx

Ace

xeta

poem

Okaynusya (5):