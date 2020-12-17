2020’de 200’den fazla profesyonel, CS:GO’yu bıraktı
CS:Go profesyonel sahnesi için endişe uyandıran verilere göre 2020’de 200’den fazla profesyonel oyuncu, CS:GO’yu bıraktı.
Rekabetçi CSGO sahnesi, son birkaç aydır sürekli bir düşüş halinde. Yalnızca COVID-19 salgını, CSGO'yu çevreleyen e-spor sahnesini olumsuz etkilemekle kalmadı, bununla birlikte Riot Games’in yeni çıkış yapan oyunu Valorant da profesyonel oyuncuların CS:GO’yu bırakmasında büyük bir rol oynadı.
Reddit’te ImThour isimli bir kullanıcının paylaştığı verilere göre Valve’in şu ana kadar espor sahnelerinin en hüçlü birinci şahıs nişancı oyunu CS:GO, sadece 2020 senesinde 200’den fazla profesyonel oyuncu kaybetti. Bu sayı, son beş yıldaki sayıların toplamından çok daha fazla.
2013-2020 seneleri arasındaki veriler karşılaştırıldığında son senede yaşanan bu ani oyuncu ayrılığı, kimileri tarafından CS:GO için sonu başlangıcı olarak yorumlandı. Ancak şu an için Valve’in birinci şahıs nişancı oyunu, Operation Broken Fang ile günlük 1 milyonu aşkın kullanıcı tarafından oynanıyor. Henüz genel topluluk bağlamında işler kötü gibi görünmese de profesyonel sahnenin durumu hâlâ endişe uyandırıyor.
Aralarında ScreaM, WARDELL, Subroza gibi ünü tüm dünyaya ulaşmış 60 en bilinen profesyonel oyuncunun listesi bölgelere göre şu şekilde:
Kuzey Amerika (33):
- swag
- MAC-1
- TenZ
- reltuC
- WARDELL
- Subroza
- ShahZaM
- anger
- fRoD
- kaboose
- Zellsis
- freakazoid
- Laski
- dapr
- roca
- Infinite
- jdm64
- hazed
- drone
- Hiko
- Relyks
- witmer
- nitr0
- vice
- steel
- Warden
- yay
- ANDROID
- dazzLe
- daps
- s0m
- moose
- ryann
Güney Amerika (2):
- showliana
- ryotzz
Avrupa (8):
- SmithZz
- pyth
- mixwell
- freddieb
- ScreaM
- loWel
- nukkye
- xms
BDT (4):
- peet
- arch
- ANGE1
- Johnta
Asya (11):
- Laz
- crow
- barce
- takej
- Reita
- stax
- glow
- Jinx
- Ace
- xeta
- poem
Okaynusya (5):
- zeph
- emagine
- tucks
- DickStacy
- Texta
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