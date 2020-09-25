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Haber Giriş: 25.09.2020 - 17:35 | Son Güncelleme:

2020 Hearthstone Dünya Şampiyonası Tarihleri Açıklandı

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2020 Hearthstone Dünya Şampiyonası Tarihleri Açıklandı
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Normal olmayan bir yılda, bir Hearthstone Dünya Şampiyonunu taçlandırmanın yıllık geleneği, Blizzard Entertainment’ın Perşembe sabahı yaklaşan çevrimiçi etkinliğin ayrıntılarını duyurmasıyla devam edecek.

12 ve 13 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek, dünyanın dört bir yanından en iyi sekiz oyuncu, 500.000$’lık ödül havuzundan paylarını, övünme haklarını ve ölümsüzlük adına isimlendirilen veya onurlarına tasarlanan bir kart adına yarışacak.

Şimdiye kadar dört yarışmacı, etkinliğe bilet kazandılar:

  • Brian "Bloodyface" Eason
  • Sato "glory" Kenta
  • Vladislav "SilverName" Sinotov
  • Fan "iG.Syf" Yilun

Kalan dört koltuk, 11 Ekim’de sona eren Hearthstone Grandmasters profesyonel devresinin 2. Sezonunda hala yarışan oyuncular tarafından doldurulacak. Geçen yılın Dünya Şampiyonu Xiaomeng “VKLiooon” Li, henüz hak kazanmadı bu yüzden  ufukta yeni bir şampiyon olabilir.

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