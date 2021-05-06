DHA
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17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, elemelerdeki ikinci galibiyetini aldı
17 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Portekizde düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunttaki ikinci maçında İspanyayı 3-0 (25-16, 25-17, 25-20) mağlup etti.
Milliler, gruptaki son maçlarında yarın TSİ 22.00de Portekiz ile karşılaşacak. Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta gruplarını ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.
2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Arnavutlukun başkenti Tiranda yapılacak.,