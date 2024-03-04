16 yaşındaki Ömer Ege Ziyaettin, Fenerbahçe-Tofaş maçında tarihe geçti! İlk sayıları, Obradovic ile fotoğrafı...

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ’ı konuk etti.

Sarı-lacivertlilerin 109-77'lik skorla kazandığı maçta tarihi anlar yaşandı. Fenerbahçe'nin 2008 doğumlu oyuncusu Ömer Ege Ziyaettin ilk kez bir resmi maçta parkeye çıktı.

Salonda bir grup genç taraftar, uzun süre Ömer Ege lehine tezahüratlar yaptı. Son çeyrekte tezahüratların ardından koç Sarunas Jasikevicius, oyuncuya uzun bir süre verdi.

Ömer Ege maçı 6 sayı, 1 asist ve 1 ribauntla tamamlarken teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından büyük alkış aldı.

RÖPORTAJA MAÇ TOPUYLA GELDİ

Maç sonu röportajına karşılaşmada oynanan topla gelen Ömer Ege, "Çok mutluyum. En büyük hayallerimden biri gerçekleşti. İnşallah daha uzun süreler alıp bu takımın bir parçası olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

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🆕 Fenerbahçe Beko'nun 2008 doğumlu oyuncusu Ömer Ege Ziyaettin ilk kez bir resmi maçta parkeye çıktı.



🟡🔵 Sarı-lacivertli takım, 109-77 kazandıkları TOFAŞ maçının ardından Ömer Ege'yi omuzlara aldı.pic.twitter.com/xweboxlMYM — Spor Arena (@sporarena) March 4, 2024

2016 YILINDA OBRADOVIC İLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Fenerbahçe Beko formasıyla ilk maçına çıkan Ömer Ege Ziyaettin'in 2016 yılında o dönemin başantrenörü Zeljko Obradovic ile olan fotoğrafı sosyal medyada sıkça paylaşıldı. İşte o kare...