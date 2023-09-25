14 sporculu dev kadro

Haberin Devamı

Her şeyi garantilemişken en son prestij maçına çıkıp oynamak ve aynı konsantrasyonu sağlamak kolay değildir. Japonya galibiyetimizle garantilenen olimpiyat biletinin sevincini tamamlamak için gruptaki son rakibimiz Belçika karşısında sahadaydık. Gereğini yapıp 3-0’lık sonuçla çemberi keyifle tamamladık. Olimpiyat elemesinde 7’de 7 yapıp, Milletler Ligi 3.ayağında Tayland maçından bu yana namağlup unvanımızla 2023 Milli Takım sezonumuzu tamamlamak ayrı bir gurur oldu. 22 maçlık galibiyet serisi, dile kolay!

TAKIM OYUNU, ALIN TERi VE AKIL

Bizi dünya 1 numarasına taşıyan bu sezonun en büyük özelliği ‘klasik 6’ kavramından biraz daha uzaklaşmamız. Forma giyen her bir sporcu görev anlarında elinden gelenin en iyisini yaparak müthiş katkı veriyor. Vargas’ın 20, Hande’nin 10 sayılık performansının yanında, smaçörümüz Derya 2’si bloktan 14 sayılık katkı verirken ortaya koyduğu yüreğiyle parıldadı. Ortadan Aslı ‘her daim buradayım’ diyerek güleryüzlü oyunuyla içimizi ısıttı. Pasör Elif maestro görevini hakkıyla yerine getirdi. Kübra tam bir görev insanı olarak sahadaydı. Her sporcumuz pırlanta, bizi zaferden zafere taşıyan tüm ekibin emeğine sağlık.

Haberin Devamı

Olimpiyat elemesinde; 7 maçta attığımız toplam 594 servisten 42 ace kazandık. Vurduğumuz 741 smaçtan ortalama %50’lik başarı yüzdesi yakaladık. 77 bloğumuz var. Her bir sayıda tam bir takım oyunu, alın teri, akıl teri. Tebrikler takım. Türkiye sizi bekliyor. Hoş geliyorsunuz.