13. Jimmy Key Universail Yelken Yarışı’nın Ödülleri Sahiplerini Buldu

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İzmir sahilleri 27-28 Nisan tarihlerinde Jimmy Key Universail 2024 Yelken Yarışı ile renklendi. Urla, bu yıl Jimmy Key ana sponsorluğuyla 13. kez gerçekleşen Jimmy Key Universail 2024 Yelken Yarışı’na yeniden ev sahipliği yaptı.

13. Jimmy Key Universail 2024 Yelken Yarışları, URLA Yelkenci Topluluğu URİYAT, Urla Yat Kulübü ve Jimmy Key iş birliğiyle gerçekleşti. 27-28 Nisan tarihlerinde Urla İskele’de düzenlenen Jimmy Key Universail 2024 Yelken Yarışı büyük ilgi görürken, yarışa 18 üniversiteden toplam 139 öğrenci 27 tekne katıldı. Yarışta; IRC A1 kategorisinde İzmir Ekonomi Üniversitesi birinci olurken, Katip Çelebi Üniversitesi ikinci, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi üçüncü oldu. IRC A2 kategorisinde ise; Yaşar Üniversitesi birinci olurken, Beykoz Üniversitesi ikinci, Acıbadem Üniversitesi ise üçüncü oldu. IRC B1 kategorisinde ise birinciliği yine Yaşar Üniversitesi kazanırken, ikinciliği ODTÜ, üçüncülüğü ise Gazi Üniversitesi kazandı. IRC B2 kategorisinin de birincisi İstanbul Bilgi Üniversitesi olurken, Ege Üniversitesi ikinci, Piri Reis Üniversitesi ise üçüncü oldu.

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Yarışa; İzmir Ekonomi Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, ODTÜ, Gazi Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Mühendislik, Galatasaray Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Tınaztepe Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Marmara Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Yarışta IRC sınıfında 4 kategoride 13 tekne ve Destek sınıfında 4 kategoride 14 tekne yarıştı. Başhakem Eşref Uzun ve URİYAT yönetiminin planlaması üzerine ilk gün 2, ikinci gün bir yarış gerçekleştirildi. Bu sene sloganı “Hayallerin Rotası” olan yarışlarda 8 farklı kategoride 27 yelken takımı ödül aldı. Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk birinci grupta kazanan yelken takımlarına kupalarını takdim etti.

27-28 Nisan tarihlerinde saat 11:00'de Urla İskelesi'nden start alan ve yine aynı noktada son bulan yarışmada birinci gelen ekip, Jimmy Key kupasının da sahibi oldu.

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