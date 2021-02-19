Yaban Mersini Nasıl Yetişir? Yaban Mersini Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Yaban mersini ülkemizde de sıklıkla yetiştirilen ve tüketilen meyveler arasında yer alır. Fakat yaban mersininin anavatanı Kuzey Amerika'dır. Meyvenin ana vatanı Kuzey Amerika olmasına rağmen Kanada, Polonya, Meksika ve Almanya gibi ülkelerde de yetiştiriciliği yapılmaktadır.



Yaban Mersini Nasıl Yetişir?



Yaban mersini farklı iklim koşullarına çok kolay bir şekilde uyum sağlamaktadır. Bu sayede yaban mersini ister saksıda isterseniz evde kolaylıkla yetişebilir. Yaban mersini yetiştirmek için öncelikle tohumunu alıp saksıya ya da bahçenize dikmemiz gerekir.



Yaban mersini güneş ışınlarını çok sever bu nedenle kolay ve hızlı büyümesi için mutlaka güneş alan bir yerde yaban mersininin büyütülmesi gerekir. Yaban mersini sonbahar ve ilkbahar şartlarına çok iyi uyum sağlar. Bu nedenle yaban mersini dikiminin mutlaka bu mevsimler arasında yapılması gerekir. Yaban mersini suyu da sevmektedir. Bu nedenle su geçirgenliği yüksek bir toprak almak çok önemlidir. Ayrıca dikim işleminden sonra kök kısmı sürekli nemli kalması gerekir.



Yaban Mersini Türkiye'de En Çok Nerede Yetişir?



Yaban mersini, Türkiye'de en çok Giresun, Sürmene, Rize, Erzurum, Trabzon ve Uludağ’da yetişmektedir. Yaban mersini fundagiller familyasına sahiptir. Genellikle çok dallı ve odunumsu bir köke sahip olurlar. Yaban mersini sadece bir meyve olarak değil ayrıca yaprak kısımları çay olarak da tüketilir. Kurutulduğunda kuru bir meyve şeklinde yemiş olarak da kullanılmaktadır. Ülkemizde en fazla doğu Karadeniz kısımlarında yetiştiriciliği yapılmaktadır.



Yaban Mersini En İyi Nerede Yetişir?



Anavatanı Kuzey Amerika’dır. Kuzey Amerika'nın dışında Polonya, Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde de bu meyve türünün yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dünya çapında ise en iyi Kuzey Amerika'da yaban mersini yetiştirilmektedir. Yaban mersini iklim koşullarına kolaylıkla uyum sağlar. Ülkemizde de en fazla yaban mersini yetiştirildiği bölge doğu Karadeniz Bölgesi’dir. Özellikle yaban mersininin nemli bir toprak isteği, en iyi Karadeniz Bölgesi’nde sağlanmaktadır.



Yaban Mersini Nasıl Yetiştirilir?



Yaban mersini yetiştirmek aslında oldukça kolaydır. Öncelikle yaban mersini için mutlaka kaliteli tohum ya da fide almak gerekir. Bunların dışında;

- Yaban mersinini fideler halinde dikmek istiyorsanız her fide arasında 2 metre aralık olmalıdır.

- Mutlaka yaban mersini fide dikimini ilkbahar ya da sonbahar mevsiminde gerçekleştirmek gerekir. Çünkü yaban mersinin en iyi ve hızlı yetiştiği mevsim ilkbahar ya da sonbahar mevsimidir.

- Yaban mersini nemli toprağı çok sever. Bu nedenle sürekli sulamak gerekir. Eğer Karadeniz Bölgesinde yetiştiriciliği yapılacaksa doğal yollarla toprak zaten her mevsim nemli şekildedir.

- Yaban mersini mutlaka güneş alan bir yere yerleştirilmelidir. Çünkü yaban mersini güneş aldıkça daha hızlı büyür ve daha gür meyveler elde edilir.