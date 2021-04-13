Propolis Nedir, Faydaları Nelerdir? İşte, Propolis Kullanmanın Sağlığa Etkisi

Aynı zamanda arı tutkalı olarak da bilinen propolisi, eski zamanlarda da alternatif tıpta kullanılıyordu. Propolisi, Yunanlılar apse tedavisinde, Asurlar, enfeksiyonla savaşmak ve iyileşme sürecine yardımcı olmak için yaralara uyguladılar. Peki günümüzde propolis nasıl kullanılıyor, nelere iyi geliyor?

Propolis nedir?

Propolis genellikle arıların farklı bitki türlerinden biriktirdiği reçineli maddeye atıfta bulunan jenerik bir isim olan "arı tutkalı" olarak bilinir. "Propolis" kelimesi Yunancadan "pro" için savunma, şehir veya topluluk "polis" veya arı kovanı anlamına gelmek üzere türetilmiştir. Propolis, deliklerin ve çatlakların kapatılmasında ve arı kovanının yeniden inşasında işlev görür. Ayrıca kovanın iç yüzeyini yumuşatmak, kovanın iç sıcaklığını (35 ° C) korumak, yırtıcı hayvanların hava şartlarını ve istilasını önlemek için kullanılır. Ayrıca propolis, hücre duvarını sertleştirir ve aseptik bir iç ortama katkıda bulunur. Propolis genellikle ısıtıldığında yumuşak ve yapışkan hale gelir. Aynı zamanda hoş bir kokuya sahiptir. Propolis ve özleri, antiseptik, anti-enflamatuar, antioksidan, antibakteriyel, antimikotik, antifungal, ülser önleyici, antikanser ve immünomodülatör özellikleri nedeniyle çeşitli hastalıkların tedavisinde çok sayıda uygulamaya sahiptir.

Propolisin faydaları neler?

Propolisin antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antiinflamatuar özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Ancak propolis ile ilgili bilimsel araştırmalar sınırlıdır. Araştırmacılar tam olarak nedenini kanıtlayamasalar da arı ürünü bazı bakteri, virüs ve mantarlardan koruma sağlıyor gibi görünüyor.

- Yaralara iyi gelir

Propolis, antifungal olarak işlev gören bir flavonoid olan pinocembrin adlı özel bir bileşiğe sahiptir. Bu anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özellikler propolisi yara iyileşmesinde yardımcı kılar.

- Uçuklar ve ağız yaralarını iyileştirir

Propolis içeren merhemler, iyileşme süresini hızlandırmaya yardımcı olabilir ve hem uçuklarda hem de genital herpes kaynaklı yaralarda semptomları azaltabilir.

- Kansere karşı koruyucu kalkandır

Kanserli hücrelerin çoğalmasını engeller, hücrelerin kanserli olma olasılığını azaltır, kanser hücrelerinin birbirine sinyal göndermesini engelleyen yolları bloke eder. Ancak unutmamak gerekir ki propolis kanser için sadece tamamlayıcı bir tedavi türüdür.

- Bağışıklık sistemi

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Güçlü içeriği ile bağışıklık sisteminin düzenli ve sağlıklı olmasını sağlar.

Propolis nasıl kullanılır?

Propolis eczanelerden veya sağlıklı gıda marketlerinden satın alınabilir. Topikal çeşitleri arasında propolis kremleri, merhemler ve losyonları bulunur. Propolis ayrıca ağızdan da alınabilir ve tablet, sıvı özüt ve kapsül formunda gelir.

Şu anda, tıbbi olarak önerilen bir doz yoktur çünkü bunun için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Günde yaklaşık 70 miligramlık bir günlük konsantrasyon kullanılabildiği ön görülmektedir, ancak bu bir FDA (Dünya Sağlık Örgütü) önerisi değildir. Bu nedenle ürünlerin etiketinde yer alan kullanım talimatları dikkate alınmalıdır. Herhangi bir takviye almadan önce doktorunuza propolisin sizin için güvenli olup olmadığını sorun.