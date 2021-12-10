Karnabahar kaç kalori? 100 gram karnabahar besin değerleri ve kalorisi...

Karnabahar sebze yemeği içerisindeki kalori miktarı herkes tarafından merak edilebiliyor. Sebze yemeği olarak bilinen karnabahar içerisinde, 24 kalori bulunuyor.

Karnabahar Kaç Kalori?

Sebze yemekleri içerisindeki kalori miktarı diğer yemeklere göre yüksek değildir. Kilo almak istemeyen kişiler genellikle sebze tüketimi yaparak kilosunu koruyabiliyor. Karnabahar kilo almak istemeyen kişilerin tükettiği bir sebzedir. Karnabahar içerisindeki kalori miktarı 24'dür.

Karnabahar Besin Değerleri ve Kalorisi

Karnabahar içerisinde bulunan besin değerlerinin miktarları bulunuyor. 24 kaloriye sahip karnabahar yemeği içerisinde, 5 gram karbonhidrat bulunuyor. Yağ oranı oldukça düşük olan karnabahar içerisinde 0,4 gram yağ bulunuyor. Protein bakımından çok zengin olmayan bir sebzedir. 100 gram karnabahar içerisinde 2 gram protein bulunuyor.