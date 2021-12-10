Karnabahar kaç kalori? 100 gram karnabahar besin değerleri ve kalorisi...
"Sağlıklı bir yaşam için sebze tüketimi oldukça önemlidir. Sebze tüketen kişiler birçok konuda araştırma yapabiliyor. Karnabahar yemeği herkesin tükettiği bir gıda çeşididir. Sebze olarak bilinen karnabahar içerisinde kaç kalori bulunduğu bireylerin araştırma yaptığı konular arasında bulunuyor. Karnabahar kaç kalori? 100 gram karnabahar besin değerleri ve kalorisi için tüm detayları derledik."
Karnabahar sebze yemeği içerisindeki kalori miktarı herkes tarafından merak edilebiliyor. Sebze yemeği olarak bilinen karnabahar içerisinde, 24 kalori bulunuyor.
Karnabahar Kaç Kalori?
Sebze yemekleri içerisindeki kalori miktarı diğer yemeklere göre yüksek değildir. Kilo almak istemeyen kişiler genellikle sebze tüketimi yaparak kilosunu koruyabiliyor. Karnabahar kilo almak istemeyen kişilerin tükettiği bir sebzedir. Karnabahar içerisindeki kalori miktarı 24'dür.
Karnabahar Besin Değerleri ve Kalorisi
Karnabahar içerisinde bulunan besin değerlerinin miktarları bulunuyor. 24 kaloriye sahip karnabahar yemeği içerisinde, 5 gram karbonhidrat bulunuyor. Yağ oranı oldukça düşük olan karnabahar içerisinde 0,4 gram yağ bulunuyor. Protein bakımından çok zengin olmayan bir sebzedir. 100 gram karnabahar içerisinde 2 gram protein bulunuyor.