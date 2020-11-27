Jawline Çene Dolgusu Nedir? Çene Dolgusu Nasıl Yapılır?

Uzun yıllardır dolgu maddesini yüzün çeşitli bölgelerinde önerdik. Çoğu zaman aracımız yüze kaybettiği ya da hiç sahip olmadığı enerjiyi ve diriliği vermekte. Tabi bu uğurda yapılan hatalar yüzünü onlarca arı sokmuşcasına gezen kadınları sokaklarda AVM'lerde bolca görmemize neden oldu. Çünkü zannedildi ki yüzü daha enerjik ve diri göstermek, yuvarlak ve dolgun yanaklardan geçer ve yuvarlak yüz ideal yüzdür. Halbu ki ideal yüz şekli diye bir şey yoktur. Mesleki eğitimimi aldığım ilk yıllarda yüz şekillerini öğrenirken ikiye ayırırdık. Maskulen (erkeksi) ve feminen (kadınsı). İsimlendirilen birçok yüz şekli vardı. Ama ana ayrım maskülen ve feminendi. Küçük bir yüzüm olmasına rağmen çene hattım belirgin ve küçük bir köşesi olduğu için sınıfça maskülen kabul edilmişti.

Genç yaşlarda yanaklardaki yağ yastıkçıkları daha dolgun olur. Hani o iki parmağımızla makas aldığımız bölgedir orası. Bir de yapısal olarak dolgun ve yuvarlaksa bu durum ağırlık sebebiyle, yaş ilerledikçe dokunun sarkmasına neden olup sevimsiz bir hal alır. Sarkan dokuyu yine elmacıklara bol bol dolgu yaparak toparlamaya çalışmak, o az önce bahsettiğimiz ve beğenmediğimiz şiş suratların ortaya çıkmasına neden olur. Artık hekimlerimizin kemik hatlarını belirginleştirmesi, dolgu ile gençleştirme mantığını Türkiye dahil tüm dünyada doğru bir mantığa oturttu. Yüzün üst kısmı için gösterilen özen artık alt yüz içinde gösteriliyor. Jawline dolgu, çene ucu dolgusu ve eğer yeterli değilse elmacık dolgusu ile silüetiniz belirgin ve diri görülecek. Çevreniz dolgu yaptırdığınız için size; size kilo mu aldınız demeyecek, tam tersi zayıfladın mı? diye soracaktır. Çünkü doğru yapılan Jawline ve benzeri dolgular yüzünüzün daha ince ve hatlı görünmesini sağlar. Daha enerjik daha diri bir yüz hattına sahip olursunuz.

Peki başka artıları nelerdir? Örneğin; çene kemiğinin geri de olması sizi daha gıdılı gösterir. Burnunuz olduğundan daha iri algılanır. Bu bölgeye yapılan dolgu hem gıda görüntüsünü ortadan kaldıracak hem de burun-çene daha orantılı görünerek yüzünüze genel bir denge ve güzellik getirecektir. Güçlü bir çene kontörü genç, canlı ve çekici bir görüntüye sebep olacaktır.

Gelelim Erkek Danışanlarımıza…

Çene hattı belirginliği tartışmasız en çok kabul gören ve en hoş görünen erkek danışanlarımızdır. Özellikle burun büyüklüğünden şikayetçi beylerin, eğer çene hattı güçlü değilse önce bu bölgelerine müdahale edip daha sonra hala burunlarının görüntüsü rahatsız ediyorsa, o zaman bu evrede buruna müdahale etmeyi düşünmek gerekir. Erkekler Jawline dolgu sonrası daha maskülen daha şık bir görüntüye sahip olacakları için, şu sıralar bu işlemi oldukça fazla tercih ediyorlar.

Biz kadınlara dönecek olursak; çene hattı belirginliğimizi kaybettiğimiz zamanlar da oluyor. Bu da yüzün sarkması ile birlikte baş gösteriyor. Yüzdeki sarkma çok ileri boyutta değilse ameliyatsız medikal yöntemlerle toparlamak ilk tercih olmalıdır. Bu zaten çene hattınızın yeniden belirginleşmesine neden olur. Yine de biraz daha güçlendirilmek isteniyorsa, bu evre de dolgu ile desteklenebilir.



Hollywood Yanağı olarak da adı geçen görüntüye kavuşmanın tek yöntemi, elbette belirgin elmacık ve çene hattı değildir. Yanaklardaki yağ yastıklarının iri olması, bu hattı oluşturmamız da bize engel olabilir. Bunu ise iki yöntem ile küçültebiliriz; biri, medikal çözümlerdir. Bunlar yağ miktarını azaltan enjeksiyonlar ve radyo frekansı olarak karşımıza çıkar. Bir diğeri de cerrahi yöntemdir. Ağız içinden küçük bir kesi ile bildiğiniz yastığa benzeyen bitchat fatpad diye bilinen bölgenin, bu küçük keseden çıkartılarak bölgenin çökük bir görüntüye sahip olmasına ve daha ince ve zarif görünmesini sağlayan cerrahi bir müdahaledir. Buna da bişektomi adı verilir.

Gelelim güçlü ve asil meselesine… Artık biz kadınlar kırılan, üzülen, hassas, duygusal gibi kavramlarla değil saçımızdan tırnağımıza, yüzümüzden, gülüşümüzden, duruşumuza daha güçlü ve asil görünmenin peşindeyiz. Belki de estetik ve güzellik algısını değiştiren de bizim bu hayatta artık daha emin adımlara ilerleyişimizin doğal bir sonucudur.