Hazeran Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Hazeran Çiçeği (Delfinyum) Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Türkiye çapında yetişen bir çiçek olan Hazeran çiçeğinin, Türkiye'de yaklaşık olarak 22 çeşidi mevcuttur. Hazeran çiçeği; senelik, iki senelik ve çok senelik bitki türlerine sahiptir. Hazeran çiçeklerinin pek çoğu yüksek boylara ulaşır. Hazeran çiçeğinin, ılıman iklimlerde rahat bir şekilde yetiştiği söylenebilir. Nemli ve sıcak topraklarda çok senelik çeşitleri büyümez.

Hazeran Çiçeği Nedir?

Hazeran çiçeğinin renkleri; beyaz, kırmızı, sarı ve mavi şeklinde bilinmektedir. Çiçeğin yaprakları daha çok diplerde, üçlü ya da el parmakları olarak parçalı ve lopludur. Çok senelik olan türleri 180 santimetreye kadar uzarken, tek senelik olan türleri ise 120 santimetreye kadar uzamaktadır. Çiçekleri başak ya da salkım dizilişine benzer. Hazeran çiçekleri; gösterişli yapısıyla dikkatleri çeker. Mahmuzları bulunan Hazeran çiçeklerinin, arka bölümünde oluşan mahmuzların türlü çeşit ve formlarda uzunlukları farklıdır.

Hazeran Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Hazeran çiçeği; bol güneş ışığını alan ve suyu iyi emen hafif toprakları çok sevmektedir. Çiçeğin iyi gelişmesi adına toprağa devamlı şekilde kireç atmak doğru olabilir. Hassas yapılarının bozulmaması adına etrafına sırık dikerek, zarar görmeleri önlenebilir. Çiçek uzamaya başladığı zaman, bitkinin üzerinden 20 santimetre budaması önerilir. Bu sayede güçlü süngünler verir.

Hezaren çiçeğinin kökleri, bol suya ihtiyaç duyar. Bununla beraber devamlı sulamak gerekir. Çiçeğin daha iyi gelişmesi adına hayvansal veya organik gübre kullanmak önemlidir. Hazeran çiçeğinin sıcak yaz mevsiminde nem kaybını önlemek adına dibine yaprak veya çim parçacıkları yerleştirilebilir. Genel şekilde Hazeran çiçeklerinin fazla bakıma ihtiyaç duyduğu söylenmez. Toprağı kuruduğu zaman su vererek, rüzgardan korumak gerekir. Güneş ışığını dolaylı alan bir yere koymak önemlidir.

Hazeran Çiçeği Nasıl Ekilir?

Hazeran çiçeği yetiştirilecek ise ilk önce tohumları bir süre boyunca su içerisinde bekletilmelidir. Tohumların yumuşaması adına bu işlem oldukça önemlidir. Daha sonra tohumları toprağa serperek, üstüne belli bir miktar torf ilave edilmelidir. Ardından toprak nemlendirilince daha fazla sulanmamalıdır. Sulama sırasında tohumları yerinden oynatmamak gerekir.

Tohumun ekili olduğu yerin üstüne naylon poşet koyup, sera etkisi uygulanabilir. Çimlenme işlemi 2 haftayla 4 hafta arasında değişir. Bu tohumlama işlemi; yaz aylarında yapılabilir. Eylül ya da Ekim aylarında fideler belirli bir büyüklüğe ulaşarak, esas şekilde ekilmeye hazır hale gelirler.

Hazeran Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Hazeran çiçeği; yetiştirmek için tohumlar kullanılır. Ancak tohumdan yetiştirmenin biraz zor olmasından ötürü bitkiyi hazır alarak büyütmek tavsiye edilir.

Hazeran Çiçeği Nasıl Sulanır?

Hazeran çiçeği sulamayı seven bir bitkidir. Ancak toprak nemlendikten sonra Hazeran çiçeği sulanmamalıdır.

Evde Hazeran Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evde Hazeran çiçeği yetiştirmek mümkündür. Ancak evin bahçeli olması gerekmektedir. Ev içerisinde veya balkonda yetiştirilecek bir bitki değildir.

Hazeran Çiçeği Anlamı

Hazeran çiçeğinin anlamı; ruh güzelliği olarak tanımlanmaktadır.

Hazeran Çiçeği Latincesi

Hazeran çiçeğinin Latincesi; Delphinium L.'dir.

Hazeran Çiçeği Özellikleri

Hazeran çiçeğinin özellikleri;

- Hazeran çiçeği; düğün çiçeği kategorisine girer.

- Daha çok sıcak bölgelerde yetişen bir çiçek türüdür.

- Mayıs ve Haziran aylarında çiçek açar.

- Saray çiçeği şeklinde de bilinir.

- Boyları genel olarak 100 ile 120 santimetre arasındadır.

- Güneşli alanlarda durmaktan hoşlanırlar.

- Ekildikten 25 ile 30 gün sonra çimlenir.

- Yerini yadırgamayarak, her çeşit toprağa uyum sağlar.

- Renkleri genel olarak; beyaz, mor, pembe ve mavidir.

- Toprağın 1 santimetre derinliğine ekilmesi doğru olacaktır.

- Bol bol sulandığı zaman ve güneş gördüğünde daha çok çiçek açar.

Hazeran çiçeğinin özellikleri bu şekilde sıralanacaktır.

Hazeran Çiçeğinin Faydaları

Hazeran çiçeğinin bilinen bir faydasının olmadığını belirtmek gerekir.

Hazeran Çiçeği Hikayesi

İnternet ve türlü kaynaklara göre belirtilen iki tür Hazeran hikayesi bulunur. Hazeran çiçeğinin hikayeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Hazeran çiçeğinin ilk hikayesi; Victoria zamanlarında sevgililerin birbirine Hazeran çiçeklerinin bir türünü verdikleri ve bu durumun sadakati, sevgiyi sembolize ettiği yönündedir.

- Anlatılan diğer bir efsaneye göre; 1849 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmış olan ''Altına Hücum'' dönemi esnasında zengin olma hayalini kuran iki genç ile alakalıdır. Orta Batı Amerika ile Kaliforniya'nın kıyısına kadar uzanan bu seyahatte iki gence seyahat boyunca türlü yılanlar ve böcekler saldırır. Bütün bu zararlı hayvanlardan bu çiçek sayesinde kendilerini korumuşlardır. Hazeran çiçeğinin hikayesinin bu şekilde olduğunu belirtmek önemlidir.