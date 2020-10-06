Eski Sevgilinizi Sosyal Medyada Neden Takip Ediyorsunuz? İşte Nedeni...

Yapılan araştırmalar, sosyal medya kullanıcılarının yüzde 88'inin eski sevgililerinin gönderilerini takip ettiğini gösteriyor. Ayrıca, Instagram’da eski sevgilileriyle hala arkadaş olan kişilerin, sosyal medyadaki tüm bağlarını koparanlara kıyasla kalp ağrısı ve sıkıntı yaşama olasılığının daha yüksek olduğu gözlemleniyor. İlişkiniz iyi bir şekilde sona ermiş olsa da nasıl olduğunu görmek için eski sevgilinizin sosyal medyasını kontrol ediyor olabilirsiniz. Ancak, bildirimlerini açarak, onların her an ne yaptığına erişebilmeniz, iyileşme sürecinin daha da uzamasına neden olur.



Sosyal yaşantınızı sürekli olarak eski sevgilinizin öne çıkan paylaşımlarıyla karşılaştırırsınız



Eski sevgilinizin hayatını sürekli olarak takip etmek ve kişinin sık sık hatırlatılması, bizi biten ilişkinin yasını tutmaktan alıkoyuyor. Sonuç, tamamen gerçekliğe dayanmayan duygular üzerinde bir etki doğuruyor. Yeni ilişkilerle zaman, mesafe ve farklı bir yol almak bir tampon görevi görebilir, ancak eski sevgiliyle sosyal medyada temas halindeysek, iyi bir denge duygusu sağlamak git gide daha da zorlaşır.



Kendinize duygusal bir kontrol mekanizması geliştirin



Tekrar bir araya gelmek isteyeceği umuduyla fotoğraf altı yazılarını yeniden okumak için zaman harcıyor musunuz? Hayatına siz olmadan da devam ediyor olabileceğini ima eden gönderileri gördükten sonra ruh haliniz düşüyor mu?

Eski sevgilinizi sosyal medyada takip etmenin iyileşme sürecini geciktirip geciktirmediğini ölçmek için cevaplarınızı kullanın. Onu merak etmeniz sorun değil. Ancak sosyal medyada derinlemesine bir araştırmaya çok zaman ayırıyorsanız, zihinsel sağlığınız için en iyisini yapmanız gerekir.