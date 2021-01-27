Burun Ameliyatlarında Tamponsuz Tedavi Mümkün mü?

Yıllar içinde teknoloji ve tıbbi malzemelerdeki gelişmelerin yanı sıra kulak burun boğaz uzmanlarının kendilerini ve tekniklerini geliştirmesi sonrası burun ameliyatları hasta ve hekim dostu haline geldi. Burun ve sinüs ameliyatlarında her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Burun sağlığı söz konusu olduğunda, özellikle son 10 yıl içinde yaygın olarak kullanılmaya başlanan bazı yenilikler öne çıkıyor.

Tamponsuz burun ameliyatı

Burun kemiği eğriliği (deviasyon) ameliyatı denilince, akla cerrahi sonrası kullanılan tamponlar geliyor. Günümüzde halen bu algı nedeniyle burun ameliyatı yaptırmayı erteleyenler var. Eskiden ameliyat sonrasında hasta bir-iki gün tampon kullanmak zorunda kalıyordu. Daha önceki yıllarda bez tamponlar kullanılırken, sonrasında süngerimsi materyalden ya da silikondan yapılmış olanlar devreye girdi.

Bunlar; hastanın nefes almasını engelliyordu, yemek yemesini zorlaştırıyordu, kulaklarda basınç oluşmasına yol açıyordu. Günümüzde, tamponsuz burun ameliyatı yapan hekim sayısı giderek artıyor. Böylece çok daha fazla oranda hasta, tamponsuz burun ameliyatı olabiliyor.

Tampon, genellikle ameliyatta patolojik dokular düzeltildikten veya alındıktan sonra iki mukozayı birbirine yapıştırmak amacıyla kullanılıyor. Günümüzde sıklıkla eriyen dikişlerle mukoza birbirine dikilebiliyor. Böylece hasta ameliyattan çıktığında hiç olmadığı kadar rahat nefes alıyor, burun içi daha kolay iyileşiyor, günlük yaşama daha hızlı dönülebiliyor.

Sinüzit tedavisinde balon sinoplasti

Sinüs ameliyatlarındaki yenilikler hem hasta hem hekim açısından birçok kolaylık getiriyor. Balon sinoplasti yöntemi sayesinde dokuyu kırmak, kesmek, koparmak gerekmeden ameliyat yapılıyor. Bu yöntemde, tıpkı kardiyolojide tıkalı damarların açılması için kullanılan sisteme benzeyen bir balon sistemi kullanılıyor.

Önce, ince ışıklı fiber kılavuz tel yollanarak sinüsün içine giriliyor. Ardından kılavuz tel üzerinden sönük halde gönderilen balon, sinüs girişinde şişirilerek, bölgedeki tıkanıklık açılıyor. Sinüs ilaçla yıkanarak, içi temizleniyor.

Avrupa’da ve ABD’de sinüsler için tıpkı kardiyolojideki gibi ilaçlı sentler geliştirildi, yakın zamanda bu ürünlerin ülkemizde de kullanılmaya başlanacak. Böylece açılan sinüsün mukoza, enfeksiyon ya da alerji gibi nedenlerle tekrar tıkanıp kronik hale gelmesi önlenebilecek. Bu tedavi yönteminde elde edilen sonuçlar daha fizyolojik ve kalıcı olacak.

Navigasyonla güvenli görüş sağlanıyor

Cerrahi navigasyon cihazlarındaki gelişmeler, burun ameliyatlarında kolaylık sağlıyor. Geçmiş yıllarda burun ameliyatlarında ulaşmakta zorluk çekilen bölgelere navigasyon altında daha etkin şekilde ulaşılabiliyor. Bu teknolojiyle ameliyatlar daha emniyetli yapılıyor.

Sinirlerin ve damarların yoğun olduğu, göz ile beyne çok yakın bu bölgede ameliyat yaparken yüzün neresinde olunduğu ve nereye yaklaşıldığı kontrol edilebiliyor. İleri vakalarda, tümör cerrahisinde ve defalarca ameliyat olmuş hastalarda navigasyon yöntemi kullanılıyor.

Burun etlerinin küçültülmesinde lazer kullanımı

Burun etlerinin havayı nemlendirmek, ısıtmak ve filtrelemek gibi görevleri bulunuyor. Geçmişte büyümüş burun etleri kısmen veya tamamen alınıyordu ya da küçültülmesi için elektriksel yöntemler kullanılıyordu. Ancak burun etinin alınmasının görevlerini yapmasını engelledi. Elektriksel yöntemler etleri küçültürken, burun mukozasına zarar veriyor. Lazer uygulamasında ise lazer fiberiyle burun eti içine istenilen pek çok bölgeden girilerek, mukozaya zarar vermeden etler küçültülüyor. Burun eti, düşük oranlarda da olsa tekrar büyüyebiliyor. Ama lazer yönteminde sonuçlar uzun vadede daha iyi oluyor.