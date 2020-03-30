Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mina Tugay, Bahar Şahin, Berker Güven'in başrollerini paylaştığı Zalim İstanbul dizisi ekran macerasına ara verdi. Kanal D yayın akışında Zalim İstanbul'un yerine "Bebek Geliyorum Demez" filmi yer alıyor. Peki, Zalim İstanbul bugün neden yok? Zalim İstanbul yeni bölüm ne zaman?

Corona virüsü önlemleri kapsamında pek çok dizi çekimlerine ara verdi, bunlardan biri de Zalim İstanbul ekibi oldu. En son 36. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul'un yeni bölüm tarihiyle ilgili ise açıklama yapılmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

23 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 36. Bölümünde Ceren, bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor; fakat, Agah'ın kritik hamlesi ile neye uğradığını şaşırıyor! Cemre ve Nedim, Başak ile bebeği Oya'nın elinden kurtarmayı başarırlar. Karakola götürülen Oya tutuklanırken, onunla işbirliği yapan doktor tüm gerçeği Cemre ve Nedim'e anlatır. Bebeğin Ceren'e ait olduğunu öğrenen Cemre ve Nedim büyük şaşkınlık yaşarlar. Bu durumu Başak ile konuşmak istedikleri sırada Ceren onları duyar. Bebeğinin peşine düşen Ceren, Başak'ın köşkten kaçırmasıyla şoke olur. Agah'ın çabaları ile bebek köşke dönerken, olaylar Ceren'in tersine işlemeye başlar. Agah, bebeği ve kendi durumunu kullanan Ceren'e büyük bir ders verir.