12 Haziran Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada sezon finali kazananı ve haftanın puan durumu

Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 12 Haziran Cuma akşamı 20.00'da sezon finali ile sevenlerinin karşısına çıktı. 8- 12 Haziran haftası Zuhal Topal'la Sofrada kazananı, cuma akşamı yapılan puanlamanın ardından belli oldu. 15 bin TL'lik ödül için mücadele veren gelinlerden bir yarışmacı kayınvalidelerin verdiği oylarla birinci seçildi. Sezon finalinde puanlama bölümünde son gün yarışan Roza Hanım, kendisine verilen oyu reddederek, bir kayınvalidenin diskalifiye olmasını istedi.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının sezon finalinde heyecanlı ve gergin anlar yaşandı. Fox TV'de yayınlanan yarışmanın 420. bölümünde, cuma günü yarışan Roza Hanım, sofrada kayınvalidelerle kısa bir tartışma yaşadı.Tansiyonun yükseldiği masada yarışmacılara Zuhal Topal müdahale etti.

Gelinlerin yaşadığı kısa tartışma sonrası Zuhal Topal en yüksek haftanın puan durumunu açıkladı. Bu hafta 15 bin TL'nin sahibi olarak birinci olan isim 39 puanla Gülşah Hanım oldu. Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu ise şöyle gelişti;

Haftanın sonuncusu 23 puanla Vahide,

Haftanın dördüncüsü 26 puanla Zübeyde,

Haftanın üçüncüsü ise 31 puanla Gökçe oldu.

35 puanla Roza Hanım ise ikinci olurken 15 bin TL'nin sahibi 39 puanla Gülşah oldu,