Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 21 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada birincisi belli oldu! İşte haftanın puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında bir final heyecanı daha yaşandı. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği yarışmada, haftanın puanları cuma günü açıklandı. Zuhal Topal’la Sofrada'nın 17-21 Mayıs haftasında 23 puan alarak büyük ödüle veda eden ilk isim Elif Hanım oldu. Bu hafta en yüksek puanı alan Fadime Hanım ise 15 bin TL'nin sahibi olarak haftayı birinci olarak tamamladı. Final gününde yine kayınvalideler arasında tansiyon yükseldi.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Fadime Hanım’ın yarıştığı cuma gününde kayınvalideler tadım bölümü sonrası oylarını kullandı. Puanlama anının ardından Zuhal Topal en iyi milföy yemeğini yapan yarışmacı ile ilgili kayınvalidelerin görüşlerini aldı. Oy birliği ile haftanın yemeğini en iyi yapan isim Fadime Hanım seçildi.

Final anında puanları açıklayan Zuhal Topal ilk olarak haftanın sonuncusunu açıkladı. En düşük puanı alan Elif Hanım beşinci oldu. Kayınvalidelerden 21, Zuhal Topal'dan 6 puan alan Tuğçe Hanım 27 puanla haftayı dördüncü olarak tamamladı.

Güray Hanım 31 puan alarak hayallerine veda eden üçüncü isim oldu. İddialı yarışmacı Zuhal Topal'dan 8 puan alırken, kayınvalidelerden 23 puan aldı.

Zuhal Topal'dan ve kayınvalidelerden 33 puan alan Fadime Hanım haftanın birincisi oldu.

Merve Hanım ise 31 puan alarak haftanın ikincisi seçildi.

BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

17 Mayıs 2021 Pazartesi Yarışmacıları

Güray Yaprak ve kayınvalidesi Ayşe Yaprak

18 Mayıs 2021 Salı Yarışmacıları

Merve Güven ve kayınvalidesi Hülya Güven

19 Mayıs 2021 Çarşamba Yarışmacıları

Tuğçe Karataş ve kayınvalidesi Kezban Karataş

20 Mayıs 2021 Perşembe Yarışmacıları

Elif Özhan ve kayınvalidesi Şükran Özhan

21 Mayıs 2021 Cuma Yarışmacıları

Fadime Çay ve görümcesi/manevi kayınvalidesi Derya Şengül

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