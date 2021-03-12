Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 12 Mart Zuhal Topal'la Sofrada birincisi ve puan durumu belli oldu

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında final heyecanı cuma akşamı yaşandı. 8 Mart Pazartesi gününden beri mutfakta gelinlerin hünerlerini gösterdiği yarışmada, haftanın birincisi ve puan durumu cuma akşamı kesinlik kazandı. Bu hafta en düşük puanı alan Yaren Hanım haftanın beşincisi olurken, 15 bin TL'yi kazanan yarışmacı ise toplam 35 puan aldı. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmada Zuhal Topal'ın oyları da birinci ismi belirlemede etkili oldu. Zehra Hanım'ın kayınvalidesi gelinine haksızlık yapıldığını söyleyerek üzgün olduğunu dile getirdi.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA PUAN DURUMU

Final anında sunucu Zuhal Topal verilen puanları tek tek açıkladı. Bu hafta toplam 24 puan alan Yaren Hanım haftayı beşinci olarak tamamladı.

Kayınvalidelerden 23, Zuhal Topal'dan ise 6 puan alan Meryem Hanım ise toplam 29 puanla haftanın dördüncüsü oldu. Final günü yarışan Zehra Hanım toplamda aldığı 33 puanla üçüncü olarak büyük ödüle veda eden diğer isim oldu. Zehra Hanım'ın kayınvalidesi kayınvalidelerin adaletli olmadığını belirterek, "Herkesin vicdanı rahat olsun." dedi.

Zuhal Topal'dan 8, kayınvalidelerden ise 26 puan alan Aygül Hanım ise haftayı ikinci olarak tamamladı. Birinciliği 1 puan farkla kaybeden Aygül Hanım büyük üzüntü yaşadı.

Toplam 35 puan alan Berrak Hanım ise 15 bin TL'nin sahibi oldu. Haftanın şampiyonu olan Berrak Hanım kayınvalidelerden 27, Zuhal Topal'dan ise 8 puan alarak büyük ödüle kavuşmanın sevincini yaşadı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA DÖRDÜNCÜ GÜNÜN PUANLARI

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 11 Mart tarihli bölümünde Ayşegül Hanım yarışmıştı. Ayşegül Hanım'a kayınvalidelerin verdiği puanlar şöyle olmuştu;

Rasime Alkan: 7

Esel Koral: 4

Emine Yaşar: 7

Remziye Erdem: 8

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