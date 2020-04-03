Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte 30 Mart 3 Nisan haftası Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

Hafta içi hergün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada 3 Nisan Cuma günü 375. bölümü ile yayınlandı. 5 gün boyunca yemek konusunda hünerlerini gösteren gelinlerden bir isim haftanın finalinde birinci olarak 15 bin TL'yi almaya hak kazandı. Ceyda Hanım final günü hazırladığı menü ile iddiasını ortaya koydu. Kayınvalideler ise Ceyda Hanım'ın yemeklerini eleştirmekten çekinmedi. İşte, 3 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi ve puan durumu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

30 Mart Pazartesi günü bir haftalık yemek maratonuna başlayan gelinler, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında en güzel menüleri hazırlayıp, haftanın birincisi olmak için mücadele verdi. Haftanın son günü yarışan Ceyda Hanım ise yaptığı menü ile eleştiri oklarına hedef oldu.

Yapılan puanlama sonrası bu hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim Nesrin Hanım oldu.

CEYDA HANIM'IN MENÜSÜNDE NELER VARDI?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının final günü yarışan Ceyda Hanım menüsünde, sulu köfte çorbası, patatesli çarşaf böreği, peynirli kırmızı biber dolması kıymalı mantar, yoğurtlu havuç salata, kuşbaşı kürdan kebabı, sebzeli bulgur pilavı, roka salatası, şerbetli burma tatlıya yer verdi.