Zuhal Topal’la Sofrada birincisi kim oldu? Diskalifiye şoku! İşte 2 Nisan Zuhal Topal’la Sofrada kazananı ve puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi cuma akşamı yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından açıklandı. 29 Mart Pazartesi gününden beri yarışmacıların mutfakta mücadele verdiği Zuhal Topal’la Sofrada da 18 puan alan Yeliz Hanım haftanın sonuncusu oldu. Kayınvalide Şenay Hanım'ın diskalifiye edildiği final gününde haftanın puanları da bu karar sonrası değişti. Şenay Hanım'ın bir hafta boyuncu verdiği puanların tümü silindi. Böylece bu hafta 15 bin TL'yi kazanan yarışmacı toplam 28 puan aldı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Cuma akşamı final anında sunucu Zuhal Topal verilen puanları tek tek açıkladı. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu final gününde puanlamayı açıklamadan önce kayınvalideler en iyi konsept yemeği yapan yarışmacıyla ilgili kendi görüşlerini sundu. Bu hafta suşi yemeğini en iyi yapan isim oylamalarla Hatice Hanım seçildi.

Kayınvalidelerden ve Zuhal Topal'dan toplam 18 puan alan Yeliz Hanım haftanın dördüncüsü oldu. Fatma Hanım ise bu haftayı üçüncü olarak tamamlayabildi. Oldukça üzgün olan Fatma Hanım toplamda 23 puan alabildi.

Haftanın ikincisi ise Rahime Hanım oldu. 15 bin TL'yi çok yakın puanla kaybeden Rahime Hanım 23 puan aldı. Bir hafta boyunca 28 puan toplayan Hatice Hanım ise 15 bin TL'nin sahibi oldu. Büyük ödülü kazanan Hatice Hanım kayınvalidelerden 19, Zuhal Topal'dan ise 9 puan aldı.

Kayınvalide Şenay Hanım'ın diskalifiye edilmesi nedeniyle bu haftanın beşincisi olmadı. Şenay Hanım'ın gelini de yarışmadan diskalifiye edildiği için haftanın sonuncusu oldu.

ŞENAY HANIM NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada 575. Bölümünde diskalifiyenin detayları netleşti. Dördüncü gün yarışan Şenay Toğul’un yarışmadan diskalifiye edildiği ortaya çıktı. Zuhal Topal final anında yarışmacının kasıtlı puanlar verdiğini söyleyerek kayınvalide Şenay Hanım'ı yarışmanın dışına aldı.

Zuhal Topal kayınvalidenin 4 puan vermesine sinirlenerek, kasıtlı olarak bu puanı verdiğini ve yarışmaya uygunsuz davrandığını belirtti.

Programda ikinci kez böyle bir durum yaşandığını söyleyen Topal, "Bazı sınırlar vardır. Şenay Hanım bu sınırı bir değil, iki değil üç değil defalarca geçti" dedi.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA DÖRDÜNCÜ GÜNÜN PUANLARI

Zuhal Topal'la Sofrada'nın 1 Nisan tarihli bölümünde Emel Hanım yarışmıştı. Emel Hanım'a verilen puanlar şöyle olmuştu;

Fatma Albayrak: 3

Aliye Aslan: 3

Ayten Karademir: 7

Yosma Özkan: 7

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?