Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? 23 Ekim Zuhal Topal'la Sofrada kazananı ve puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında haftanın final heyecanı yaşandı. 19 Ekim Pazartesi gününden başlayıp 23 Ekim Cuma gününe kadar gelinlerin en güzel yemekleri yapmaya çalıştığı Zuhal Topal’la Sofrada'nın final gününde en az puanı alarak birinciliğe veda eden ilk isimler Gamze Hanım ve Emine Hanım oldu. Kayınvalidelerin yaptığı tadımın ardından Zuhal Topal’la birincisi olarak 15 bin TL'nin sahibi olan isim toplam 35 puan aldı.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi final anında belli oldu. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu son bölümde Gamze, Emine ve İnci Hanım en az puanı alarak birinciliğe veda etti. Haftanın birincisi Aysun Hanım oldu. Aysun Hanım kayınvalidelerden 26, Zuhal Topal'dan ise aldığı 9 puan alarak, toplam 35 puanla 15 bin TL değerindeki hediye çekinin sahibi oldu. Haftanın ikincisi olan Hülya Hanım ise toplam 31 puan aldı.

Birinci olan Aysun Hanım'ın kayınvelidesi para ödülünü kazanmalarının ardından sevinçten havuza atladı. O anlar ilginç anlara sahne oldu.

DÖRDÜNCÜ GÜNDE VERİLEN PUANLAR

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 22 Ekim puan tablosu şöyle oldu;

Beyhan Hanım: 5 puan

Adile Hanım: 4 puan

Birsen Hanım: 6 puan

Nuriye Hanım: 7 puan

Toplam: 22 puan