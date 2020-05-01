Zuhal Topal'la Sofrada birincisi belli oldu! İşte 27 Nisan 1 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada puan durumu ve kazananı

Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 395.bölümüyle 1 Mayıs Cuma akşamı saat 20.30'da seyirci karşısına çıktı. 5 gün boyunca gelinlerin yemek yapıp kayın validelerin ise puan verdiği yarışmada, beş gelinin hafta boyunca aldıkları puanı Zuhal Topal açıkladı ve Zuhal Topal'la Sofrada birinci belli oldu. Zuhal Topal'ın oylarının da etkili olduğu yarışmada, en fazla oyu alan isim 27 Nisan 1 Mayıs kazananı olarak büyük sevinç yaşadı. Peki, 1 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu? İşte, haftanın en yüksek puanı alan yarışmacısı.

1 MAYIS ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Zuhal Topal'la Sofrada 1 Mayıs haftanın birincisi oylamanın ardından belli oldu. Beğenmekte ve eleştiri konusunda oldukça zorlayıcı olan kayınvalideler , haftanın son gününde yarışan Şeyma Hanım yemeklerine puan verdi.

Kayınvalidelerin puan vermesinin ardından Zuhal Topal yapılan puanlarını açıklayarak haftanın birincisini ilan etti.

Bu hafta en fazla puanı toplayarak 15 bin TL değerindeki para ödülünü almaya hak kazanan isim Zuhal Hanım oldu. Böylece Zuhal Hanım, Zuhal Topal'la Sofrada 1 Mayıs birincisi olan yarışmacı büyük para ödülünü almaya hak kazandı.

HAFTANIN MENÜSÜNDE NE VARDI?

Cuma günü misafirlerini konuk eden Şeyma Hanım menüsünde, tutmaç çorbası, kıymalı hasanpaşa köfte, pırasalı börek, yoğurtlu patates salatası, fırında makarna, roka salatası ve yeni gelin tatlısı hazırladı.