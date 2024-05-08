Zirve Ödülleri sahiplerini buldu

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Pars International Medya’nın düzenlediği Uluslararası Zirve Ödülleri, 4’üncü kez sahiplerini buldu. Kurban Akar ve Oğuz Ünal Kalafat’ın ev sahipliğinde Maslak Cahide Palazzo’da yapılan törene çok sayıda ünlü isim katıldı.

Sunuculuğunu Saba Tümer, Tayyar Işıksaçan ve Ivana Sert’in üstlendiği gecede Engelsiz Yaşam Vakfı yararına 1.5 milyon liralık bağış toplandı. Tören, Beyaz Rusya’dan katılan Olga Napoli’nin şarkıları, Cahide Palazzo’nun dans ekibinin şovları ve Derya Uluğ’un konseriyle renklendi.

Kanal D Hafta Sonu Ana Haber sunucusu Merve Dinçkol ‘yılın sunucusu ödülü’nü aldı.



Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma’ya gecede ‘özel ödül’ verildi. Quaresma, “Bugün çok özlediğim şehrime ve Beşiktaş’ıma geri döndüm. Ödül aldığım için çok mutlu oldum, en büyük Beşiktaş” dedi.

