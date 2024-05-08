Zirve Ödülleri sahiplerini buldu

Pars International Medya’nın düzenlediği Uluslararası Zirve Ödülleri, 4’üncü kez sahiplerini buldu. Kurban Akar ve Oğuz Ünal Kalafat’ın ev sahipliğinde Maslak Cahide Palazzo’da yapılan törene çok sayıda ünlü isim katıldı.
Sunuculuğunu Saba Tümer, Tayyar Işıksaçan ve Ivana Sert’in üstlendiği gecede Engelsiz Yaşam Vakfı yararına 1.5 milyon liralık bağış toplandı. Tören, Beyaz Rusya’dan katılan Olga Napoli’nin şarkıları, Cahide Palazzo’nun dans ekibinin şovları ve Derya Uluğ’un konseriyle renklendi.‘Yılın halk müziği erkek sanatçısı’ ödülü Soner Olgun’un oldu.Petek Dinçöz, ‘yılın fantezi müzik kadın sanatçısı’ kategorisinde ödül aldı. Şarkıcı, “Elbisemi dünyaca ünlü modacı Rufat İsmayil hazırladı. Taşlar o kadar ağır ki, taşımakta zorlanıyorum” dedi. ‘Yılın kadın oyuncusu’ ödülü Nefise Karatay’a, ‘yılın erkek oyuncusu’ ödülü de Tamer Karadağlı’ya verildi.Modacı Gülşah Şaraçoğlu’na ‘yılın kadın moda tasarımcısı’ ödülünü Gülben Ergen takdim etti. Ergen, “Üzerimdeki elbiseyi Gülşah hazırladı ama burası için olduğunu bilmiyordu. Ona sürpriz yaptık” dedi.Kanal D Hafta Sonu Ana Haber sunucusu Merve Dinçkol ‘yılın sunucusu ödülü’nü aldı.
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma’ya gecede ‘özel ödül’ verildi. Quaresma, “Bugün çok özlediğim şehrime ve Beşiktaş’ıma geri döndüm. Ödül aldığım için çok mutlu oldum, en büyük Beşiktaş” dedi.