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Zirve Ödülleri sahiplerini buldu

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#4. Uluslararası Zirve Ödülleri#Engelsiz Yaşam Vakfı#Pars International Medya
Zirve Ödülleri sahiplerini buldu
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 09:46

4. Uluslararası Zirve Ödülleri, önceki akşam Engelsiz Yaşam Vakfı yararına düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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Pars International Medya’nın düzenlediği Uluslararası Zirve Ödülleri, 4’üncü kez sahiplerini buldu. Kurban Akar ve Oğuz Ünal Kalafat’ın ev sahipliğinde Maslak Cahide Palazzo’da yapılan törene çok sayıda ünlü isim katıldı.

Sunuculuğunu Saba Tümer, Tayyar Işıksaçan ve Ivana Sert’in üstlendiği gecede Engelsiz Yaşam Vakfı yararına 1.5 milyon liralık bağış toplandı. Tören, Beyaz Rusya’dan katılan Olga Napoli’nin şarkıları, Cahide Palazzo’nun dans ekibinin şovları ve Derya Uluğ’un konseriyle renklendi.

Zirve Ödülleri sahiplerini buldu

‘Yılın halk müziği erkek sanatçısı’ ödülü Soner Olgun’un oldu.
Zirve Ödülleri sahiplerini buldu

Petek Dinçöz, ‘yılın fantezi müzik kadın sanatçısı’ kategorisinde ödül aldı. Şarkıcı, “Elbisemi dünyaca ünlü modacı Rufat İsmayil hazırladı. Taşlar o kadar ağır ki, taşımakta zorlanıyorum” dedi.
Zirve Ödülleri sahiplerini buldu

‘Yılın kadın oyuncusu’ ödülü Nefise Karatay’a, ‘yılın erkek oyuncusu’ ödülü de Tamer Karadağlı’ya verildi.
Zirve Ödülleri sahiplerini buldu

Modacı Gülşah Şaraçoğlu’na ‘yılın kadın moda tasarımcısı’ ödülünü Gülben Ergen takdim etti. Ergen, “Üzerimdeki elbiseyi Gülşah hazırladı ama burası için olduğunu bilmiyordu. Ona sürpriz yaptık” dedi.
Zirve Ödülleri sahiplerini buldu

Kanal D Hafta Sonu Ana Haber sunucusu Merve Dinçkol ‘yılın sunucusu ödülü’nü aldı.
Zirve Ödülleri sahiplerini buldu

Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma’ya gecede ‘özel ödül’ verildi. Quaresma, “Bugün çok özlediğim şehrime ve Beşiktaş’ıma geri döndüm. Ödül aldığım için çok mutlu oldum, en büyük Beşiktaş” dedi.

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#4. Uluslararası Zirve Ödülleri#Engelsiz Yaşam Vakfı#Pars International Medya

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