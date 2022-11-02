Zeynep'in sözleri geçmişe götürdü... Sitare'nin büyük sırrı ne?

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O Kız'ın bu akşam ekrana gelen bölümünde;

'BABANDAN VAZGEÇ ZEYNEP'

Sitare, Zeynep'in hayattaki en büyük hayalini gerçekleştirdi ve ona 'kendi evinin' anahtarını verdi. Ancak bunun için Zeynep'e bir şart sundu: Babandan vazgeçeceksin!

Zeynep ise Sitare'nin teklifine 'Ben asla babamı bırakmam' yanıtını verdi.

Sitare'yi hayal kırıklığına uğrattığını düşünen Zeynep onunla yüzleşti ve "Ben bu evi de istiyorum, bana vaadettiğiniz hayatı da... Bir gün alacağım ama bunu babamdan yada sevdiklerimden vazgeçmeden yapacağım" dedi.

'Ben, senin nefes alamadığını biliyorum... Babandan dayak yediğini biliyorum... O evde seni satmaya çalıştıklarını biliyorum'

Sitare'nin isteği ile Zeynep'in ailesiyle yapacağı kahvaltıyı iptal eden Ozan, kardeşi Esma'nın eline büyük bir koz verdi.

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ESMA'DAN OZAN'A ŞANTAJ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'Sırf abim bana abilik yapsın diye bile bile kırdım bacağımı... 'Belki ozaman izin verirler' dedim'

SİTARE, GERÇEĞİ ÖĞRENDİ





Zeynep'in babasıyla ilgili bir şeyleri sakladığından şüphelenen Sitare, büyük sırrı öğrenmek için harekete geçti ve çok geçmeden Kadir ile tanışmaya gitti.

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Başlarda Kadir'in alkollü olduğunu düşünen Sitare, hikayeyi onun ağzından dinledi.

KADİR'İN SÜRPRİZ MİSAFİRİ- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'Annem beni dünyalara getirirken boynuma kordon dolanmış. Benim durumum doğuştan...'

'TAM BİR ÇOCUK ADAM'

Sitare gelişmeleri Mine'ye de anlattı. 'Zeynep'te çok ekmek olduğunu biliyordum ama bu kadarını ben bile tahmin edemiyordum' diyen Sitare, Kadir için 'çocuk adam' benzetmesini yaptı.

Zeynep'in ve babasının mağduriyetininin halk tarafından çok sevileceğini söyledi. Ozan'dan neredeyse vazgeçen Sitare, bundan sonra Zeynep ve Kadir ile daha çok kazanacağının sinyallerini verdi.

'En iyi ağrı kesici, başkalarının acılarına ağlamaktır'

'BABAN ÇOK ÖZEL BİRİ'

Sitare, Zeynep'e babası ile tanıştığını ve onun çok özel biri olduğunu söyledi. Zeynep'e 'bunu benden niye sakladın' diye soran Sitare, 'Ben sadece babamı korumak istedim' yanıtını aldı.

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Zeynep babasıyla arasındaki ilişkisyi de anlattı:

"Babanız hayatta mı bilmiyorum ama ben babasız büyüdüm Sitare Hanım. Ben yalnız büyüdüm. Çünkü ben büyüdüm, o büyümedi. Hep aynı kaldı. Babam beni koruyamadığı için ben onu korumak zorunda kaldım."

Zeynep'in "Muhtemelen siz babasının şanslı prenseslerindensiniz." cümlesi ise Sitare'yi geçmişe götürdü. Ayakta durmakta zorlanan Sitare, odayı terk etti.

'Annesinin sevmediği, babasının kim olduğu belli olmayan Sitare... Aile yoksa, aile faciası da yok...'

'SALİH, OZAN'IN ESKİ ŞOFÖRÜ'

Ozan'ın Kadir'in durumunu bildiği halde saklaması Sitare'yi kızdırdı. Yeni bir plan yapan Sitare, Zeynep'i habersiz bir şekilde Ozan'ın evine gönderdi.

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Zeynep'in yanı sıra bütün aile Salih ile Ozan arasındaki sırrı öğrendi. Ertesi gün Ozan, olan bitenin perde arkasını öğrenmek için Sitare'nin evine gitti. Zeynep ile babasını kahvaltı masasında görmek Ozan'ı şaşırttı.

DAVETSİZ MİSAFİR

Dizinin final sahnesinde ise, çok uzaklardan gelen davetsiz bir misafir sorduğu soru ile Sitare'nin huzurunu kaçırdı: Babam nerede?

SİTARE'NİN ÜVEY OĞLU ORTAYA ÇIKTI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN