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Erkan Petekkaya: Kadir benim için büyük bir riskti ama bu riski göze aldım

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#Erkan Petekkaya#O Kız#Kanal D
Erkan Petekkaya: Kadir benim için büyük bir riskti ama bu riski göze aldım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 09:33

Kanal D’nin, yapımı Content House tarafından gerçekleştirilen ve ekrana gelen her bölümü ile izleyiciden tam not alan dizisi O Kız, her çarşamba akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor.

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Gerek yer aldığı projeler gerekse canlandırdığı karakterler ile her daim büyük övgü alan usta oyuncu Erkan Petekkaya O Kız’da kendi deyimiyle “riskli ve çok zor” olan Kadir’e hayat veriyor.

Erkan Petekkaya: Kadir benim için büyük bir riskti ama bu riski göze aldım

Kadir’e evet demeden önce oldukça zorlandığını dile getiren oyuncu “Biraz zor oldu, çok zor bir rol çünkü. İlk başladığım günden baya bir düşündüm. Oynasam mı? Oynamasam mı? diye… Ama sonunda mesleki olarak bana katacaklarına inandığım için bu riski göze aldım. Büyük bir riskti aslında. Ama zannediyorum ki fena olmadı. Daha da iyi olacak. Çok farklı, çok zor bir karakter. Kadir için, bir sürü şey çalıştım. Araştırma yaptım, günlerce haftalarca uyumadım. Ama doğru bir yolu yakaladığıma inanıyorum.” dedi.

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Erkan Petekkaya: Kadir benim için büyük bir riskti ama bu riski göze aldım

O Kız’ın hikayesinin aslında yeni başladığına değinen oyuncu “Hikaye ile ilgili çok bir şey söyleyemem ama daha çok başındayız diyebilirim. Daha çok genişleyecek, çok açılacak hikayemiz. Ne düğümler ne çözülmeler var.” dedi.

Erkan Petekkaya: Kadir benim için büyük bir riskti ama bu riski göze aldım

 O Kız heyecan dolu yeni bölümleri ile her çarşamba akşamı Kanal D’de…

O KIZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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#Erkan Petekkaya#O Kız#Kanal D

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